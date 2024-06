OPPO, arrivano Reno12 e Reno12 Pro: “Smartphone AI per tutti”

5/9

Grazie a ottimizzazioni mirate alla struttura OPPO ha creato una batteria da 5.000 mAh ad alta densità che, con alimentatore da 80W (non incluso), si ricarica secondo quanto riferito dall’1 al 49% in 18 minuti; per la ricarica completa servono 46 minuti. La nuova serie integra 9 antenne disposte in un'architettura sorround 360 che grazie alla tecnologia AI LinkBoost migliora e ottimizza la ricezione del segnale e la selezione della rete. Piccolo punto negativo: un po’ in controtendenza, non c’è il supporto alla eSIM (il telefono è comunque dual sim).

