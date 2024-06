Da Netatmo la Serratura con le Chiavi Intelligenti: ecco come funziona

Dall’azienda francese un sistema definito molto sicuro per far diventare intelligente la serratura domestica. Ma con un approccio ibrido. Ecco tutti i dettagli

Arriva in Italia una nuova soluzione che permette di migliorare la sicurezza in casa e avere più flessibilità: si tratta della Serratura con le Chiavi Intelligenti di Netatmo. Non si tratta dell’ennesima serratura smart motorizzata ma di un approccio diverso, ibrido, al tema della gestione intelligente delle porte.

Le caratteristiche principali

La serratura intelligente di Netatmo si sostituisce alla serratura “tradizionale” e si può aprire in due modi: inserendo una chiave elettronica “Smart Key” (ne sono fornite tre in confezione) oppure tramite app che comunica con la porta in modalità Bluetooth criptata. La serratura smart permette a chiunque (anche ai bambini o a chi non ha uno smartphone, ad esempio) di entrare in casa con le chiavi, grazie alla tecnologia NFC certificata. Le chiavi, a prova di manomissione e impossibili da copiare, possono essere attivate o disattivate istantaneamente tramite app in caso di smarrimento o anche se si vuole dare (ad esempio, al giardiniere) la possibilità di entrare solo determinati giorni e in determinate ore. DIcevamo che è possibile attivare la serratura anche con lo smartphone: basterà trovarsi davanti alla porta e premere il pulsante sull’applicazione. App che permette anche di inviare inviti temporanei (sempre per fare un esempio, a un vicino che deve dare da mangiare al nostro gatto), utilizzabili senza account o password. Importante notare che la serratura intelligente non è connessa a internet ed è compatibile con le porte dotate di cilindro europeo con uno spessore fino a 10 centimetri.