HUAWEI, ecco la nuova serie di smartphone Pura 70: la prova del “Pro”

3/9

Pura 70 Pro presenta un display HUAWEI X-True di nuova generazione luminoso e dai colori brillanti. 12 GB di Ram, 512 lo spazio di archiviazione; il processore, realizzato da HUAWEI, è il Kirin 9010 octa-core (che non supporta le reti 5G). Ottima la capacità della batteria da 5.050 mAh che nelle nostre prove ci ha permesso di lavorare e giocare in maniera intensa per un giorno e mezzo senza ricaricare. In confezione anche il caricabatterie veloce da 100W (la ricarica cablata da 0 al 100% impiega poco più di 30 minuti).

LEGGI ANCHE - Computex 2024, a Taiwan tra intelligenza artificiale e microchip