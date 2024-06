Computex 2024, a Taiwan tra intelligenza artificiale e microchip

Non tutti sanno che Taiwan detiene circa il 50% della produzione globale di microchip e semiconduttori. Sia Nvidia che AMD, uno dei suoi principali concorrenti nella vendita di processori, un tempo usati per i videogiochi che oggi alimentano l’intelligenza artificiale e rendono possibili applicazioni come ChatGpt, sono guidate da amministratori delegati americani nati a Taiwan, e questo ha acceso l’orgoglio nazionale tra i giovani taiwanesi che li hanno accolti come delle star. Il neo-presidente Lai ha detto che vuole fare di Taiwan l'isola dell'Intelligenza Artificiale.

Le novità annunciate dai big

Nvidia rappresenta circa il 70% delle vendite di chip AI. Ma la concorrenza di AMD, Intel e Qualcomm sta crescendo e con i loro Ceo giunti a Taiwan hanno presentato nei vari keynote le loro tecnologie per migliorare l'industria e il futuro dell'AI.

Nvidia ha annunciato i nuovi micro-servizi Digital Human, ACE sugli AI PC GeForce RTX: alimentati dall'intelligenza artificiale generativa, invece di digitare, cliccare o scorrere, gli umani digitali permetteranno ai giocatori di interagire con la tecnologia come faremmo con gli altri esseri umani.

AMD ha presentato la serie Ryzen 9000, descritto come "il processore consumer desktop più potente al mondo" e i nuovi processori Ryzen per laptop per carichi di lavoro di AI generativa, costruiti sulle ultime architetture di AMD.

Intel ha annunciato la sesta generazione di processori Xeon e l'acceleratore Gaudi 3 per l'intelligenza artificiale, descritto come "più economico di un terzo rispetto ai suoi rivali".

Qualcomm ha rivendicato che i PC Copilot+ alimentati dalla serie Snapdragon X sono più veloci e intelligenti e "in grado di garantire una durata della batteria di più giorni".