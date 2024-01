2/6

Tra le nuove funzionalità del telefono Google, quella di cui si è parlato di più è Cerchia e Cerca. In arrivo il 31 gennaio, offre un nuovo modo di effettuare una ricerca su qualsiasi cosa sia presente sul nostro schermo: basta premere a lungo il tasto home o la barra di navigazione e cerchiare quello che si vede sullo schermo per ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, un oggetto presente in un video su YouTube o la marca di un abito all’interno di una foto. La funzione era stata annunciata qualche giorno fa in occasione del lancio dei nuovi Samsung Galaxy.

