Samsung svela la nuova serie S24: parola d’ordine I.A.

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

Sono moltissime - integrate all’interno del software - le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che abbiamo potuto sperimentare in anteprima, che danno la possibilità di comunicare senza barriere, di effettuare ricerche in una modalità completamente nuova, di modificare immagini a partire dalle proprie foto e dai propri video con l’I.A. generativa, così come già facciamo - ad esempio - su Copilot o ChatGPT, come ci racconta Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia. Nella nostra prova, ad esempio, abbiamo con enorme facilità completato una prenotazione di una cena in un ristorante coreano facendoci guidare dall’intelligenza artificiale: la persona (coreana) che abbiamo chiamato all’inizio della telefonata ha ricevuto, in coreano, un messaggio audio in cui veniva esplicitato che si trattava di una chiamata assistita; dopodiché noi abbiamo parlato in italiano e il nostro interlocutore ha ricevuto in diretta la traduzione in coreano, il proprietario del ristorante ci ha parlato in coreano e noi abbiamo potuto leggere sullo schermo e ascoltare le sue parole direttamente in italiano, come in una telefonata quasi normale. Ancora: è possibile chiedere all’I.A. di perfezionare il tono di una conversazione in chat o in una mail rendendolo più cortese, più formale o più accattivante mentre è possibile, dopo aver registrato un lungo seminario o una lunga lezione, ottenere in pochi secondi il riassunto di quanto detto. Infine, l’intelligenza artificiale arriva anche a rivoluzionare il modo in cui effettuiamo una ricerca: basta cerchiare (ad esempio con la S Pen) qualcosa che vediamo sullo schermo - noi abbiamo fatto la prova con un vaso - per ottenere grazie a Google Lens informazioni proprio su quell’oggetto: ad esempio la marca, il prezzo, le varianti di colore. Per privacy questa funzione non può essere utilizzata sulle persone. Molte delle funzionalità sperimentate sono elaborate direttamente sul telefono, e quindi non vanno a inviare su server esterni le nostre informazioni personali. Tutte queste funzionalità, inoltre, sono anche protette, ci spiegano da Samsung, dalla piattaforma di sicurezza Knox, che protegge i dati sensibili e li difende dagli attacchi grazie anche al rilevamento in tempo reale delle minacce.