iPhone 15 e iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Come da tradizione Apple ha presentato quattro modelli che portano con sé diverse novità interessanti. Anche se - come da Cupertino ci hanno abituato negli ultimi anni - sono novità che possono far gola soprattutto ai possessori di iPhone di almeno un paio di generazioni precedenti. Ecco com'è andata dopo due settimane di utilizzo.

(di Daniele Semeraro)