Apple Music, la storia della musica adesso arriva in audio spaziale

I più importanti album rock di tutti i tempi continuano ad arrivare su Apple Music in audio spaziale, la tecnologia che permette di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti, come se l'ascoltatore si trovasse all’interno della registrazione, godendo di dettagli finora inimmaginabili, paragonabili solo alla presenza nello studio in cui questi capolavori sono stati creati o in una sala da concerto con la band. Album leggendari si aggiungono al catalogo imperdibile già presente in audio spaziale su Apple Music.



Rolling Stones

In occasione dell’80° compleanno di Mick Jagger, la compilation Forty Licks (2002) dei Rolling Stones si aggiunge agli album già disponibili in audio spaziale: Tattoo You (1981), Goats Head Soup (1973), GRRR Live! (2023), Honk (2019) e Live At The El Mocambo (1977).





Beach Boys



Gli album classici All Summer Long (1964), Little Deuce Coupe (1963), Shut Down, Vol. 2 (1964), Surfer Girl (1963) e Surfin' USA (1963) si aggiungono all'indimenticabile Pet Sounds (1966).



Neil Young



Nove gemme del catalogo dell’artista canadese (Everybody Knows This Is Nowhere (1969), After The Gold Rush (1970), On The Beach (1974), Zuma (1975), Comes A Time (1978), Rust Never Sleeps (1979), Freedom (1989), Harvest Moon (1992) e Mirror Ball (1995), oltre ai già disponibili Harvest (1972) e Barn (2021).





A questa impressionante selezione non possono mancare le recenti rimasterizzazioni del catalogo dell'ex-Roxy Music e del produttore Brian Eno, nonché una lunga lista di album essenziali della storia del rock già disponibili in audio spaziale, come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd (1973), Rumours dei Fleetwood Mac (1977) o The Velvet Underground & Nico (1967), le discografie di George Harrison, Talking Heads o The Doors. Senza dimenticare gli imperdibili Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Abbey Road (1969) e Let It Be (1970) dei Beatles.



E molti altri ancora, tutti in audio spaziale, da scoprire in qualsiasi momento su Apple Music.