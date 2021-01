Wikipedia, l'enciclopedia libera più grande di sempre compie 20 anni

La più famosa fonte di ricerca del pianeta vede la luce il 15 gennaio del 2001, lanciata da Jimmy Wales e Larry Sanger. Oggi conta più di 55 milioni di voci in oltre 300 lingue. È la più ampia opera enciclopedica mai scritta e sul web è tra i dieci siti più visitati al mondo. Ecco la sua storia Condividi:

Wikipedia compie 20 anni. La più famosa enciclopedia online del pianeta nasceva il 15 gennaio del 2001, lanciata nella sua primissima edizione in lingua inglese dai fondatori Jimmy Wales e Larry Sanger. Oggi conta più di 55 milioni di voci in oltre 300 lingue, un patrimonio che l’ha fatta diventare l'enciclopedia più grande mai scritta e nel web. Ed è tra i dieci siti più visitati al mondo. Ecco come è nata e come è diventata ciò che è ora.

Il primo progetto: Nupedia Il progetto iniziale era quello di un'enciclopedia libera online le cui voci erano scritte da esperti volontari attraverso un processo formale di revisione, dunque non aperto alle modifiche pubbliche. Nasce così "Nupedia", il 9 marzo 2000, dalla società Bomis, proprietaria dell'omonimo portale di ricerca. Jimmy Wales era allora CEO della Bomis e Larry Sanger redattore capo di Nupedia. È all'interno di questo servizio, il sito Nupedia.com, che nasce un nuovo strumento: Wikipedia, un'idea che presto prenderà il sopravvento.

Il battesimo e il significato del nome Il nome scelto per la nuova rivoluzionaria enciclopedia significa letteralmente "cultura veloce". Nasce dal termine hawaiano "wiki", che significa "veloce", unito al suffisso di origine greca "-pedia" (formazione). L'idea su cui si fonda appare folle: al contrario di Nupedia, tutti gli utenti possono intervenire sulle voci e modificarle, non si ricorre più quindi a una stretta cerchia di esperti selezionati. Ma è proprio questa intuizione che mette il turbo allo sviluppo di questa enciclopedia.

Il successo sul web Wikipedia viene dunque lanciata nella sua prima versione autonoma il 15 gennaio 2001 con il sito Wikipedia.com. L’edizione è in lingua inglese e a maggio inizia a raccogliere molti utenti registrati. Nel corso dell’anno si sviluppano le edizioni in francese, tedesco, catalano, spagnolo, svedese, portoghese e, a fine anno, italiano. Dopo 12 mesi di vita l’enciclopedia conta già quasi 20mila voci, su 18 edizioni in lingue differenti. Le edizioni diventano 26 nel 2002, 46 nel 2003, e 161 alla fine del 2004. Il progetto di Nupedia fallisce e chiude definitivamente nel 2003, dopo aver scontato un lentissimo tasso di crescita, che a causa dei complicati processi di revisione le aveva fatto pubblicare appena 24 voci. Per ragioni opposte Wikipedia è invece ormai esplosa. Nasce così la Wikimedia Foundation, organizzazione non profit, a cui Jimmy Wales cede tutti i diritti.

La più vasta enciclopedia mai scritta Lo sviluppo dell'enciclopedia libera è esponenziale. Nei primi due anni cresce alla velocità di centinaia di nuove voci al giorno, nel 2003 l'edizione in inglese raggiunge le 100mila voci e nel 2004, in un solo anno, raddoppiano le dimensioni e continua a crescere a un ritmo di 3mila voci al giorno. A settembre del 2004 si contano già un milione di voci. Nel 2007 l'edizione inglese conta 2 milioni di voci: Wikipedia diventa ufficialmente la più vasta enciclopedia mai scritta, superando l'enciclopedia Yongle (1407), che aveva detenuto il primato per 600 anni esatti.