Elon Musk darebbe un miliardo di dollari a Wikipedia se cambiasse nome

"Ti sei mai chiesto perché la Wikimedia Foundation vuole così tanti soldi?", chiede il miliardario della tecnologia. "Certamente non è necessario per far funzionare Wikipedia. Puoi letteralmente inserire una copia dell’intero testo sul tuo telefono! Allora, a cosa servono i soldi? Le menti curiose vogliono sapere”, scrive in un post Musk

Wikipedia, la rinomata enciclopedia online gratuita, costantemente ricerca donazioni da individui in tutto il mondo. Un gruppo di volontari si dedica a mantenere il sito costantemente aggiornato e a tradurre articoli in diverse lingue per renderli accessibili a un vasto pubblico. Adesso spunta l'opportunità di una straordinaria donazione da parte di Elon Musk, il fondatore di Tesla. Quest'ultimo ha annunciato tramite X (il nuovo nome di Twitter) la sua intenzione di donare un miliardo di dollari, a condizione che Wikipedia cambi il proprio nome in "Dickipedia".

Un'altra provocazione del magnate

Il post è stato condiviso dopo aver pubblicato uno screenshot di un messaggio in cui il co-fondatore, Jimmy Wales, stava facendo un appello per ricevere donazioni, un appello che non sembrava essere gradito a Elon Musk. In un successivo post, Musk si è domandato il motivo per cui il sito chieda costantemente denaro, una domanda a cui, in realtà, è stata già risposta in passato. Le donazioni per Wikipedia di solito ammontano a milioni di dollari, e c'è una grande curiosità riguardo a come questi fondi vengano impiegati. Samantha Lien, portavoce della Wikimedia Foundation, ha dichiarato al Washington Post: "In base alle direttive del Consiglio di amministrazione della Wikimedia Foundation, le nostre riserve coprono un anno di spese operative. Queste riserve servono come rete di sicurezza nel caso in cui si verifichino circostanze che ostacolino la raccolta di fondi durante quel periodo. Le riserve sono fondamentali per proteggere Wikipedia da tale eventualità."