I gadget tecnologici più attesi del 2021

Smartphone pieghevoli, tv di ultima generazione, cuffie wireless ottimizzate, fotocamere digitali dalle funzionalità social e molto altro. Ecco cosa aspettarsi nel nuovo anno

Secondo Forbes le tendenze tecnologiche saranno la forza trainante nella gestione del cambiamento che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia (LO SPECIALE - LA MAPPA). Quali novità arriveranno nel 2021? Ecco la nostra selezione di gadget tecnologici più attesi.