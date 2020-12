Apple ordina 96 milioni di unità di iPhone per il primo semestre 2021

Apple sembra guardare con ottimismo al 2021. Dopotutto la domanda per i nuovi iPhone 12 è piuttosto buona ed è prevista una sua ulteriore crescita nei prossimi mesi. Probabilmente sono queste le ragioni che hanno spinto il colosso di Cupertino a ordinare ai suoi fornitori circa 96 milioni di unità per il primo semestre del 2021. Si tratta di un incremento di quasi un terzo rispetto allo stesso periodo del 2020. All’interno del numero complessivo di smartphone ordinati è presente anche una certa percentuale di iPhone 11, iPhone SE e iPhone XR.

La produzione degli iPhone nel 2021

Complessivamente, nel corso del 2021 dovrebbero essere prodotti 230 milioni di iPhone, circa il 20% in più rispetto a quelli realizzati nel 2019. Ulteriori conferme sui piani per l’anno prossimo della Apple arrivano dalla pagine di Nikkei Asian Review. Secondo quanto riportato dal quotidiano nipponico, numerosi produttori di componenti avrebbero confermato l’intenzione del colosso statunitense di incrementare la produzione nel corso dell’intero 2021.



Apple chiuderà l’anno con 176 milioni di iPhone 12?

Le stime di Sina Finance indicano che entro al fine del 2020 Apple produrrà fino a 176 milioni di iPhone 12. Si tratta di un calcolo basato sui rumor secondo i quali TSMC avrebbe fornito a Qualcomm circa 80.000 wafer da 12 pollici per la produzione dei modem 5G, ognuno dei quali è in grado di produrre 2.211 modem. Non è però detto che ognuno di questi componenti sia destinato agli iPhone. Apple potrebbe averli anche preparati per utilizzarli in altri dispositivi, come il nuovo iPad Pro.



I primi rumor sugli iPhone 13

Anche se gli iPhone 12 sono disponibili sul mercato solo da poche settimane, sono già iniziati a circolare i primi rumor sugli iPhone 13. Il noto analista Ming-Chi Kuo, famoso per le sue previsioni accurate sul mondo Apple, ha dichiarato che i prossimi smartphone del colosso di Cupertino non subiranno ritardi a causa della pandemia e che arriveranno nei negozi il prossimo settembre.