La pandemia frena il Ces, l’edizione 2021 si svolgerà solo in digitale

Un’esperienza completamente digitale che collegherà espositori, appassionati e media di tutto il mondo: ecco cosa ci si dovrà aspettare dal Ces 2021. Il nuovo formato, spiegano gli organizzatori, consentirà ai partecipanti di seguire gli esperti, valutare le tecnologie all'avanguardia e gli ultimi lanci di prodotti del settore, interagendo con marchi e startup globali provenienti da tutto il mondo. "Tra la pandemia e le crescenti preoccupazioni per la salute globale legate alla diffusione del Covid-19, non è possibile convocare in sicurezza decine di migliaia di persone a Las Vegas, all'inizio di gennaio 2021", ha spiega Shapiro nel comunicato. "La tecnologia ci ha aiutato tutti a lavorare, imparare e connetterci durante la pandemia e questa innovazione ci aiuterà anche a vivere diversamente il Ces 2021. Utilizzando una piattaforma completamente digitale per la prossima edizione in programma, possiamo offrire un'esperienza unica che aiuterà i nostri espositori a entrare in contatto con il pubblico”, ha spiegato il Ceo Consumer Technology Association.

Appuntamento a Las Vegas per il 2022

Il Ces 2021, dunque, sarà “una nuova esperienza immersiva, in cui i partecipanti avranno un posto in prima fila per scoprire e vedere le ultime tecnologie”, dicono gli organizzatori. Il tutto direttamente dal proprio ufficio o dalla propria abitazione, in piena sicurezza. L'obiettivo del Cta per la prossima edizione del Ces, prosegue Shapiro, sarà “quello di fornire una piattaforma coinvolgente, destinata ad aziende grandi e piccole, per il lancio dei loro prodotti, dando priorità alla salute e alla sicurezza”, conclude quindi l’esperto. L’idea in programma è quella di tornare a Las Vegas per il Ces 2022, “combinando il meglio di ciò che può offrire uno show classico e di uno digitale”.