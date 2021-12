8 dicembre Festa dell'Immacolata: gli auguri su WhatsApp

Se per i più religiosi, la Festa dell’Immacolata celebra la discesa dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria e l’inizio della storia di Gesù, per tradizione l’8 dicembre è il giorno che apre al periodo delle feste natalizie, in cui si fa l’albero di Natale e si scelgono i primi regali. Ecco le migliori GIF e immagini da inviare su Whatsapp ad amici e cari per esprimere al meglio i vostri più sinceri auguri in occasione di questa festa