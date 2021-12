12/14 Sky Cinema

In Un Natale per due Alessandro Gassman è Claudio, un cinico tagliatore di teste che si reca in Sicilia per licenziare gli operai inefficienti di una fabbrica: a farne le spese è il timido Danilo (Enrico Brignano). Ma quando si tratterà di tornare a Torino in tempo per le feste, l'unico a poterlo aiutare sarà proprio Danilo...





