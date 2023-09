Italian Tech Week, a Torino la più importante tech conference italiana

L’edizione 2023 si svolge da oggi a venerdì 29 settembre. Una tre giorni in cui nell’hub creativo OGR Torino le protagoniste assolute sono l’intelligenza artificiale e la tecnologia, nelle sue più contemporanee declinazioni. Più di 160 ospiti da più di 10 Paesi, oltre 80 incontri, 30 masterclass, oltre alla presenza di 4 importanti premi rivolti a startup e giovani imprenditori ascolta articolo

Torna l’Italian Tech Week, evento annuale di Italian Tech, il content hub di GEDI, realizzato in collaborazione con Exor Ventures e Vento, interamente dedicato all’innovazione e alla tecnologia. L’edizione 2023, che si svolge da oggi 27 settembre a venerdì 29 settembre, è ancora più ampia e ricca di ospiti internazionali, storie di innovazione e di successo, che mostrano come la tecnologia guidi la nostra vita quotidiana e al contempo sia in grado di disegnare il futuro. Tre giorni in cui nell’hub creativo OGR Torino, in corso Castelfidardo 22, le protagoniste assolute saranno l’intelligenza artificiale e la tecnologia, nelle sue più contemporanee declinazioni. Più di 160 ospiti da più di 10 Paesi, oltre 80 incontri, 30 masterclass, oltre alla presenza di 4 importanti premi rivolti a startup e giovani imprenditori. Sky TG24 è media partner dell’evento.

Gli ospiti Tra gli ospiti più attesi Brian Chesky, fondatore di Airbnb e, in collegamento, Sam Altman, fondatore e CEO di OpenAi. Tra gli ospiti confermati anche l’esperto di robotica e docente dell’Università di Osaka Hiroshi Ishiguro, Matilde Giglio, co-founder di Even, Francesca Gargaglia, co-founder e COO di Amity, Matt Miller di Sequoia e Julia Andre di Index Ventures, Caroline Yap, Managing Director Global AI Business Google Cloud, Karthik Narain, Group Chief Executive – Technology Accenture, Brando Benifei, Membro Parlamento Europeo & co-rapporteur Artificial Intelligence Act, Andrea Carcano, co-founder e CPO di Nozomi Networks, Andrea Calcagno, Presidente, CEO e co-founder di Cloud4Wi, Anthea Comellini, Ingegnere presso Thales Alenia Space e Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino, Mattia Barbarossa, CEO, founder e CTO di Sidereus Space Dynamics, Maddalena Adorno, co-founder e CEO di Dorian Therapeutics, Marco Formento, Global Innovation & ESG Director Dolce & Gabbana, Federico Marchetti, fondatore di YOOX, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia, Bruce Sterling, scrittore di fantascienza, Pietro Labriola, AD & Direttore Generale TIM, Katia Colucci, Head of Innovation Lab Sisal, Alex Prot CEO & co-founder Qonto, Adam Bazih, Head Stellantis Ventures, Claudio Cisilino, Direttore Operations Corporate Strategy and Innovation Fincantieri SpA, Gabriele Moretti, Presidente e Fondatore Covisian e molti altri. vedi anche Viva Tech, l'edizione 2023 dedicata all'intelligenza artificiale

Tre palchi per conoscere il futuro L’Italian Tech Week sarà un viaggio che dall’India va agli States, passando per l’Europa, toccando temi che spaziano dal cinema alla salute pubblica, dai trasporti alla solidarietà, dalla domotica allo spazio, dalla finanza alla filosofia e alla musica: sarà il racconto polifonico di un’era di profonde trasformazioni. Startupper, visionari e imprenditori racconteranno le loro esperienze e le loro ultime scoperte e si alterneranno su tre palchi: Palco Sala Fucine, per i professionisti di fama internazionale; Palco Duomo per panel e tavole di discussione su argomenti specifici; Palco Community, dove per la prima volta saranno riunite sotto lo stesso tetto le migliori comunità tech in Italia, realtà che si sono distinte per innovazione e visione e che hanno vinto premi e competizioni riconosciuti a livello mondiale. Le masterclass e i premi Anche quest’anno Italian Tech Academy porterà all’interno di ITWeek un palinsesto di masterclass: 29 incontri con l’obiettivo di approfondire e aprire un dibattito tra pubblico e speaker sui temi più attuali legati alle evoluzioni tecnologiche, scientifiche e culturali che le imprese stanno plasmando. Si discuterà di applicazioni e implicazioni etiche dell’AI, di processi e strumenti per l’innovazione, di nuove traiettorie per uno sviluppo sostenibile. Saranno anche consegnati diversi premi: il Premio Business Angel dell’anno del Club degli Investitori, l’Italian master startup award, il Primo round e il Premio GammaDonna. Spazio anche al nuovo format Lessons Learned, per dare voce agli imprenditori che nella loro vita professionale hanno fallito e si sono rialzati. Storie di successo che partono però da inciampi che non hanno fermato la corsa inarrestabile verso la realizzazione, forti delle proprie idee e della propria determinazione. vedi anche IA e droni, quali aziende guardano al tech per sostituire i lavoratori

Il programma e gli eventi da non perdere del 27 settembre Il 27 settembre, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, Italian Tech Week regalerà ai presenti un momento musicale: l’Orchestra Giovanile del Sermig Arsenale della Pace di Torino eseguirà in esclusiva la Decima Sinfonia di Beethoven, l'ultima opera del compositore tedesco rimasta incompiuta e completata nel 2021 attraverso l’AI con il progetto "Beethoven X”. Subito dopo la divulgatrice Gabriella Greison, fisica e drammaturga, porterà gli ascoltatori nel mondo dell’attrice Hady Lamarr, “ingegnera” dalla straordinaria inventiva. Le idee della protagonista di Estasi e Sansone e Dalila, brevettate e inizialmente sottovalutate, sono state applicate in ambito militare molti anni dopo e ancora oggi sono attuali. A seguire il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco in un dialogo tra ingegneria e filosofia teoretica con il filosofo Maurizio Ferraris. Grande protagonista della prima giornata sarà l’intelligenza artificiale a cui sarà dedicato un focus specifico con panel dedicati al futuro e alle nuove prospettive dell’AI che vedranno coinvolti esperti, imprenditori, istituzioni, oltre al CEO e co-founder di OpenAI, Sam Altman, per la prima volta in collegamento con il pubblico in Italia. Con Sam Altman, una delle menti più innovative e brillanti della nostra epoca, si entrerà nel vivo dello strumento più dibattuto dei nostri giorni, ChatGPT. E si chiama “The age of Artificial Intelligence”, con un opening di Mario Rasetti, Chairman del Scientific Board CENTAI, la sessione che ospita le esperienze di Francesco Signorato (CEO di Nebuly), Fabio Petroni (Samaya), Gabriele Venturi (Pandas), Maria de Lourdes Zollo (Mio), Rickard Bruel Gabrielson, cofondatore del laboratorio di ricerca sull’Ai al MIT: l’Intelligenza artificiale al servizio della medicina, delle aziende, della scienza, e le potenzialità di questa enorme “arma cognitiva” per risolvere le equazioni e le problematiche più complesse. Una carrellata di aziende da tenere d’occhio perché promettenti in quanto a sviluppo di applicazioni per la ricerca di soluzioni ai problemi quotidiani di una società in evoluzione. Focus anche sull’etica: con i maggiori esperti al mondo – dai teorici a chi si sta occupando di scriverne le norme – per capire quali limiti possa porsi l’AI, se necessario. Big data, cloud computing, digital media e internet delle cose al centro dell’intervento di Filippo Rizzante, di Reply, tra le più innovative aziende con un caratteristico modello a rete che le rende flessibili e uniche nella loro linea di business. E infine lo spazio, la sua esplorazione e la sua conquista, sempre più affascinante: sarà al centro dell’incontro della trentunenne Anthea Comellini, attualmente ingegnera nel reparto Ricerca e Sviluppo di Thales Alenia Spaces a Cannes. Comellini nel 2022 è stata selezionata come membro della Riserva degli Astronauti e delle Astronaute dell’Esa, dopo una laurea in Ingegneria spaziale presso il Politecnico di Milano e un dottorato in Navigazione autonoma per rendez vous nello spazio presso ISAE-SUPERAERO, in Francia. vedi anche Roma, nasce un master per nuove figure professionali hi-tech

Gli eventi del 28 settembre Il 28 settembre sarà una giornata in cui si concentreranno diverse startup davvero rivoluzionarie. Un calendario di incontri tra moda, musica, finanza e che parlerà molte lingue e differenti linguaggi. L’evento principale sarà il dialogo tra John Elkann, CEO di Exor e Chairman di Stellantis e Ferrari e Brian Chesky, fondatore e CEO di Airbnb, la app per affitti brevi che non solo ha cambiato il nostro modo di organizzare le vacanze, ma sta strutturalmente stravolgendo l’assetto delle città, soprattutto quelle a vocazione turistica. Yoram Wijngaarde (Dealroom), Alberta Trombetta (JustSolve), Marco Ogliengo (JetHR), Alexandre Dewez (Eurazeo), Andrea Chirolli (Futura), Alessandra Mazzilli (Cavalry), sono alcuni dei nomi di startupper e VCs che stanno investendo o guidando aziende già diventate realtà strutturate in vari Paesi del mondo. L’innovazione tecnologica con loro viene declinata per entrare nel nostro quotidiano, dalla gestione di problemi aziendali alla risoluzione di controversie giudiziarie. Si passa poi ad aziende ramificate globalmente con idee dalla forte valenza etica, e aventi come faro il sostegno e la solidarietà, dirette sia al mondo aziendale che a intere fasce di popolazione. È il caso di Matilde Giglio, fondatrice di Even, leader in India della fornitura di assistenza sanitaria. L’azienda ha un modello unico che combina la copertura sanitaria e la fornitura di cure in un’unica esperienza coordinata. In un Paese come l’India, i membri hanno accesso a consulenze illimitate, gratuite, diagnostica e assistenza primaria. La Even ha seguito fino ad ora un miliardo e mezzo di indiani e ha convinto gli investitori sulla solidità di un ritorno economico raccogliendo 20 milioni di dollari. Sempre il 28 settembre l’incontro con Diyala D’Aveni (Vento, the Italian chapter of Exor Ventures), Diego Piacentini (Exor Ventures), Andrea Calcagno (Cloud4Wi), e Francesca Gargaglia (Amity). “Mastering The Game: Insights From Global VCs” questo il nome del panel che ospiterà Matt Miller (Sequoia), Julia Andre (Index Ventures) e Noam Ohana, Managing Director di Exor Ventures. Poi spazio al mondo dell’acustica, della domotica, dei trasporti, della scienza applicata alla medicina e alla cura della salute con la sessione che ospita: Andrea Carcano, Natalia Misciattelli, Jason Fontana (Wayfinder), Daniele Foresti (Acoustica), Andrea Riposati (Dante Genomics), Fabrizio Martini (Electra Vehicles). Sul palco Duomo stage un’intera sessione è dedicata alle infrastrutture telematiche con Fabio Fregi, Country manager Google Cloud Italia, Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Tim e un approfondimento con Roberto Cascella, Executive Director People Management & HR Transformation Intesa Sanpaolo, sull’evoluzione competenze per il lavoro. Per la sera è previsto un evento - su invito - di Tech Dinner presso Palazzo Madama: organizzato dalla Camera di commercio di Torino, sarà un’occasione per far incontrare all’ampia e qualificata comunità di Italian Tech Week le eccellenze del territorio in tema innovazione. vedi anche Zerica, tecnologia siciliana per l’acqua alla conquista del mondo

Il programma del 29 settembre L’ultimo giorno, venerdì 29, sarà quello che traccerà la strada verso il futuro. “Beautiful minds for a better future” è il nome della sessione che indica un percorso chiaro, capace di unire la tecnologia ai grandi temi del nostro contemporaneo. Per trovare le soluzioni più giuste e solidali. Pensando - come indica l’articolo 9 della nostra Costituzione, appena rinnovato - alle future generazioni. Uno dei nomi più attesi è il professor Hiroshi Ishiguro, titolare del dipartimento di Sistemi Innovativi all’università di Osaka, l’uomo che ha creato una copia speculare di sé stesso, un automa a tutti gli effetti. Sarà il protagonista di due incontri. La giornata è ricca di donne e uomini visionarie/i, che ispireranno con le loro idee e la loro passione. Mattia Barbarossa, napoletano appena ventunenne, è fondatore e CEO di Sidereus Space Dynamics, con sede a Torino e a Salerno, un’azienda che ha lo scopo di rendere lo spazio low cost per enti di ricerca e Paesi con budget limitati. L’anno prossimo saranno pronti a inviare il primo motore in orbita. Con Maddalena Adorno, co-fondatrice e CEO di Dorian Therapeutics, società biotech con sede in California, si parlerà di tecnologie al servizio del trattamento per le malattie legate all’età. Francesco Sciortino porterà nella nuova generazione della ricerca nucleare, Fabrizio Martini è l’innovatore del settore trasporti con la sua Electra Vehicles, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’IIT di Genova di illustrerà le novità nel settore della robotica, il progresso scientifico protagonista con Massimo Dominici, professore di oncologia all’università Unimore, tecnologia e agricoltura al centro dell’intervento di Danilo Ercolini, direttore del dipartimento di Scienze Agricole all’università Federico II di Napoli, e ancora protagoniste le grandi aziende con Mirella Cerutti, Regional Vice President SAS, Guive Balooch, Global Managing Director Augmented Beauty and Open Innovation L'Oréal, Tommaso Di Giovanni, Vice President International Communications and Engagements Philip Morris International, Domenico Villani, CEO CESI Group, Marco Troncone, CEO Aeroporti di Roma. Visione e ispirazione protagoniste con Roberto Cingolani, fisico, scienziato, ex ministro della Transizione ecologica, già direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e oggi CEO e direttore generale di Leonardo. Sul palco Duomo stage un approfondimento sul panorama di sviluppo innovazione e Startup in Africa con Mattia Voltaggio, Head of Joule, Eni School of Entrepreneurship e Davide Rovera, StartupAfrica Roadtrip, come la tecnologia stia trasformando l’universo fashion con Gianluca Loparco, Deloitte Digital & ACNE Leader Italia, Grecia e Malta, un’analisi evoluzione del fintech con Antonio Valitutti, Amministratore Delegato Isybank, le smart city come modello indispensabile per un pianeta più sostenibile con Eleonora Santoro, Head of Innovation & ESG Rekeep, un focus sul tema Insuretech con Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer, Prima assicurazioni e sull’Intelligent Industry con Eraldo Federici, Manufacturing, Automotive, Life Sciences, Aerospace & Defence Director Capgemini. La chiusura della tre giorni, e del panel dedicato alla musica, prevede un momento musicale di alto livello affidato al cantautore Ermal Meta. vedi anche L'editoria e l'intelligenza artificiale: le "stories" in tempo reale