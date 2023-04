Roma, nasce un master per nuove figure professionali hi-tech

Il corso che inizierà on line il 19 maggio è riservato a diplomati, laureandi o laureati in ambito informatico o materie STEM, con una predisposizione all'architettura Cloud e proiettati verso il mondo del lavoro ascolta articolo Condividi

Parte il Master in Cloud & DevOps per formare nuove figure professionali hi-tech. Si svolgerà online a partire dal 19 maggio. Il corso è realizzato dalla scuola Talent Garden insieme a VAR GROUP, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa. 24 posti disponibili a Roma, tutti coperti da borse di studio.

Il progetto Il progetto punta a formare DevOps Specialist, una delle 4 professioni più richieste nel mondo tech, e a offrire la possibilità di accedere subito al mondo del lavoro grazie ad un percorso di 9 settimane, che prevede la realizzazione di progetti concreti e lezioni tenute da professionisti del settore. Grazie a questa collaborazione, il Master consentirà agli studenti di acquisire competenze in ambito Cloud computing, automazione e gestione delle infrastrutture.

Chi è un DevOps Cloud Engineer È un professionista in grado di combinare l'ambito tecnico di codifica con le operazioni ICT; è la figura di riferimento per l'introduzione di processi, strumenti e metodologie volti a soddisfare le esigenze delle varie fasi del ciclo di sviluppo del software, dal coding al deployment, dalla manutenzione agli aggiornamenti.

Ceo Talent Garden: “il 90% delle aziende adotta cloud” "Siamo entusiasti di collaborare con VAR GROUP in questa iniziativa che darà l'opportunità a 24 studenti di accedere al nostro Master in Cloud Computing, un settore strategico che sta guadagnando sempre più terreno in tutto il mondo. Il 90% delle aziende sta adottando il cloud e la transizione verso questa tecnologia rappresenta una grande opportunità sia per migliorare l'efficienza operativa che per promuovere la sostenibilità ambientale”. Lo dichiara Irene Boni, Ceo di Talent Garden