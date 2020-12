Halo: The Master Chief Collection, ecco il trailer per Xbox Series X/S

La celebre saga è stata ottimizzata per le console next-gen di casa Microsoft oltre che per chi sceglie di giocare con la versione per Pc. A celebrare l'aggiornamento, un nuovo trailer diffuso sui canali social di Xbox

“Sei titoli, una saga epica. Halo: The Master Chief Collection è ottimizzato per Xbox Series X | S e Pc. Disponibile ora”. Così Microsoft e Xbox hanno voluto descrivere il nuovissimo trailer pubblicato su YouTube e dedicato ai fan della celebre serie, a poco più di un mese dal debutto dell'aggiornamento next-gen per le console Xbox Series X e Xbox Series S .

“L’esperienza definitiva”

approfondimento

Playstation, Xbox e Switch: i videogiochi in uscita a dicembre

Si tratta, come spiega Microsoft sul proprio store, dell'intera storia di Master Chief, “l'esperienza definitiva di Halo che offre la versione rimasterizzata di Halo 2: Anniversary, insieme ad Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 4”, con Halo 3: ODST e Halo REACH disponibili grazie al Game Pass. Adesso il titolo è stato proposto in una versione ottimizzata, che sfrutta al massimo le potenzialità dell'hardware di nuova generazione dei personal computer e permette anche di giocare in risoluzione a 4K o di far girare il titolo a 120 fotogrammi al secondo, con la versione per Pc che può ora essere acquistata tramite il portale di Steam o, anche, attraverso il Microsoft Store.

Le 45 missioni della campagna e le 100 mappe multiplayer

Xbox, con questa proposta, ha voluto onorare l’eroe emblematico e la sua epica avventura, con l’intera storia di Master Chief, ricreata appunto all'interno di “The Master Chief Collection”, al momento acquistabile a 23,99 euro, invece di 39,99, con il 40% di sconto. Il colosso di Redmond con Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 e Halo 4 ha voluto sfruttare la fedeltà grafica a 60 fps di Xbox One, includendo tra l’altro 45 missioni della campagna oltre a più di 100 mappe multiplayer, tra cui sono incluse anche le mappe originali di Halo Combat Evolved e Spartan Ops. Tra l’altro, hanno spiegato da Microsoft e Xbox, con Halo 2: Anniversary è stato possibile festeggiare il decimo anniversario della serie sparatutto in prima persona, sviluppata da Bungie Studios. E’ stato possibile con una campagna completamente rimasterizzata in “modalità classica”, si legge sullo store di Microsoft, “per passare istantaneamente dalla versione originale del 2004 a quella rimasterizzata”.

Halo 5: Guardians

Nel pacchetto non sono inclusi Halo 5: Guardians, venduto separatamente, e Halo: Nightfall con i 5 episodi della serie d'azione presenti esclusivamente in streaming ed in uscita su base settimanale. Proprio Halo 5: Guardians, attraverso scene aggiuntive e una serie di filmati dei terminali segreti, permette di vivere l’avventura di gioco utilizzando nuovissimi teschi per giocare la campagna “in un modo del tutto nuovo”. Il gioco, tra l’altro, include tutte le 25 mappe multiplayer originali fedelmente riprodotte, oltre a 6 mappe appositamente ricreate.