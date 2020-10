Xbox Series X e Series S in uscita il 10 novembre: ecco lo spot

Xbox Series X e Series S debutteranno sul mercato europeo il 10 novembre 2020, pochi giorni in anticipo rispetto a PlayStation 5 (prevista il 19 dello stesso mese). La prima potrà essere acquistata al prezzo di 499,99 euro, la versione digitale (senza l'entrata per il disco) che è anche la più piccola console mai costruita, sarà proposta a 299,99 euro. Nelle scorse settimane l'attesa e le grandi aspettative sono state confermate dai numeri visto che il 23 settembre, a sole 24 ore dall'inizio della campagna di pre-order, Microsoft è stata “costretta” a mandare un messaggio di ringraziamento ai propri clienti per la “domanda da record” delle nuove Xbox.

Il nuovo spot della next gen di Xbox

Sulle note di “No Ordinary” di Labirinth, il protagonista dello spot è l'attore britannico Daniel Kaluuya che è noto sia sul grande schermo (ad esempio “Black Panther” che per i ruoli in serie tv come “Skins” e la più recente “Black Mirror”. Vediamo che quando accende la nuova console viene “letteralmente” lanciato nell'universo di Xbox e prende parte a brevi gameplay di saghe storiche come Assassin's Creed e Halo. Il video è disponibile su You Tube ma secondo quanto riporta HD Blog, Microsoft avrebbe già predisposto il suo passaggio sui più importanti canali televisivi. Intanto negli Stati Uniti, con la particolarità che il “debutto” avverrà domenica nel corso del match di football americano tra i Minnesota Vikings e e i Seattle Seahawks. Ma soprattutto, con la pubblicazione dello spot possiamo dire che entra ufficialmente nel vivo la campagna di promozione che ci accompagnerà al lancio delle piattaforme di nuova generazione Xbox Series X e Xbox Series S.