Microsoft, in arrivo nuova app Xbox per iOS: remote play su iPhone

La nuova versione della piattaforma, con un design completamente rivisitato, consentirà agli utenti di giocare ai titoli Xbox One, Xbox Series X e Series S tramite la funzione Remote Play, e non in cloud gaming

È ufficiale. Sull’App Store debutterà presto una nuova versione dell’app Xbox per iPhone e iPad che consentirà agli utenti di giocare ai titoli Xbox One, Xbox Series X e Series S tramite la funzione Remote Play, e non in cloud gaming.

Con un design completamente rivisitato, l’app, come riporta The Verge, si connetterà direttamente con Xbox One e probabilmente anche con le console next-gen, Xbox Series X ed S, appena saranno disponibili.

Al momento, la nuova piattaforma è in fase di test per i membri TestFlight.

Assente il supporto al servizio xCloud

Come accennato precedentemente, la nuova app Xbox per dispositivi mobile con sistema operativo iOS non supporterà il servizio xCloud. Ciò significa che gli utenti per avere accesso al ricco catalogo di giochi offerto dal Game Pass dovranno necessariamente essere in possesso di una delle console del colosso di Redmond. Inoltre, potranno giocare solo con i videogiochi installati in memoria.

Questa nuova app Xbox, come riporta la fonte, è anche molto più veloce della precedente versione iOS ed è stata completamente rivista per adattarsi alle modifiche del design apportate su Xbox.