Xbox Game Pass, disponibili 3 nuovi giochi: in arrivo DOOM Eternal

Sul catalogo dei giochi inclusi nell'abbonamento al servizio gaming del colosso di Redmond sono finalmente disponibili al download Night in the Woods (Console, PC e Android), Kathy Rain A Detective is Born (PC) e Warhammer Vermintide 2 (Android e Console). L’annuncio è arrivato via Twitter , in un post pubblicato dalla stessa Microsoft sul canale ufficiale di Xbox Game Pass, in cui un particolare artwork, in stile televendite anni ’90, invita gli utenti a effettuare il download delle tre nuove proposte del mese di settembre.

È ufficiale. Dopo l’annuncio delle scorse settimane, da oggi, 25 settembre, sbarcano su Xbox Game Pass tre nuovi titoli per Xbox One/One X, PC e Android (via xCloud).

Annuncio con artwork che ricorda le grafiche delle televendite anni '90

Nel post la scritta "As Seen on Xbox Game Pass”, accompagnata da un finto numero telefonico, sostituisce il celebre bollino “As Seen on TV” (Visto in TV), tipico delle telepromozioni degli anni ’90.

Ma le novità non sono finite. Dopo i rumor degli scorsi giorni, Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo di DOOM Eternal su Xbox Game Pass. Il debutto del noto sparatutto targato ID Software sul servizio in abbonamento del colosso di Redmond avverrà il primo ottobre. Pochi giorni prima dell’esordio ufficiale di DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1, la tanto attesa espansione del titolo che sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 dal 20 ottobre 2020.