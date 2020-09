Xbox Game Pass, i giochi di EA Play saranno compresi gratuitamente

L’annuncio di Microsoft: EA Play porterà il meglio di EA in Game Pass

“Offrire EA Play agli abbonati Xbox Game Pass contribuisce alla nostra visione di connettere i gamer ai giochi che amano e tra loro, ovunque preferiscano giocare", ha dichiarato Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth. "Da cinque anni forniamo i nostri servizi su abbonamento alla community Xbox e siamo ora entusiasti di permettere loro di godersi entrambi gli abbonamenti in modo ancora più semplice”.

EA Play porterà il meglio di EA in Game Pass: gli utenti avranno accesso a oltre 60 giochi di Electronics Art (per console e PC) che si aggiungeranno agli oltre cento già disponibili con il servizio gaming in abbonamento di Microsoft. Gli abbonati potranno giocare gratuitamente a titoli del calibro di Fifa 20, Titanfall 2 e Need for Speed ​​Heat, oltre a Battlefield, Mass Effect, Skate e The Sims. Avranno anche la possibilità di provare gratuitamente per 10 ore alcune delle ultime uscite, quali il tanto atteso Fifa 21, che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre per PS5, Xbox One e PC, o Madden 21.

Con la fusione dei due servizi, gli utenti avranno anche accesso a sconti esclusivi per comprare i DCL e altri contenuti digitali. Inoltre, alcuni dei migliori giochi EA Play saranno disponibili anche per i “membri di Xbox Game Pass Ultimate per giocare su dispositivi Android tramite il cloud senza costi aggiuntivi”.