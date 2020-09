Xbox Series X e Series S, prenotazioni da record: Microsoft ringrazia

L’azienda invita gli utenti che non sono riusciti ad aggiudicarsi una Xbox di nuova generazione nel giorno di apertura delle vendite, a registrarsi ai vari negozi per avere aggiornamenti sulle nuove disponibilità

“Siamo onorati dalla domanda da record per Xbox Series X e S. Un enorme grazie a tutti”. Con queste parole Microsoft, in un Tweet pubblicato sull’account ufficiale, ha ringraziato pubblicamente gli utenti per le prenotazioni da record registrate in tutto il mondo dalle console next-gen nelle prime 24 ore dal lancio dei preorder.

Il colosso videolugico nel post invita gli utenti che non sono riusciti ad aggiudicarsi una Xbox di nuova generazione nel primo giorno dall’apertura delle vendite, a registrarsi ai vari negozi per avere aggiornamenti sulle nuove disponibilità.