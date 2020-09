Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo, il remake arriva nel 2021

Il remake di Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo arriverà sul mercato dei videogiochi il 21 gennaio 2020, disponibile su Pc (Epic Games Store, Uplay), Xbox One e Playstation 4, per poi essere giocabile sulle console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie alla retrocompatibilità. A comunicarlo è stata direttamente Ubisoft , nel corso dell’Ubisoft Forward, evento che la software house francese ha dedicato alla presentazione dei prossimi progetti videoludici che la riguardano.

Tra le sabbie roventi dell'antica Persia

“Il Principe è tornato! Rivivi questa storia leggendaria completamente reinventata da Ubisoft o scoprila per la prima volta. Intraprendi un viaggio nei panni del Principe per salvare il tuo regno e sconfiggere il perfido Visir in questo classico immortale”. Con queste parole, a corredo anche del trailer del gioco rilasciato su YouTube, Ubisoft ha introdotto il ritorno, in chiave rivisitata, di un grande classico del mondo dei videogiochi, legato alla celebre saga di Prince of Persia. “Tra le sabbie roventi dell'antica Persia, c'è una leggenda narrata in una lingua dimenticata. La storia racconta di un'epoca di sangue, governata dall'inganno. Attirato dai poteri oscuri di un pugnale magico, un giovane principe viene indotto a liberare le forze del male in un regno meraviglioso”. Così gli sviluppatori descrivono il titolo, proposto sul mercato originariamente nel 2003, ed apprezzato dai fan del genere d’avventura “grazie alla sua esperienza di gioco innovativa, a una storia coinvolgente e ai personaggi carismatici”. Tra l’altro, si legge sul sito di Ubisoft, durante lo sviluppo del gioco si potrà sbloccare Prince of Persia, il gioco originale del 1989, e giocarci quando si vorrà attraverso il menu principale.

Il set “Ritorno alle origini”

Ubisoft, che ha spiegato anche come prenotando in anticipo il gioco si potrà ricevere il set “Ritorno alle origini”, composto da un set completo di armi originali, un filtro classico e l’abito originale del Principe, ha voluto mostrare agli appassionati un piccolo assaggio di quello che succederà all’interno del remake, anticipando in un breve filmato alcune fasi di gioco. La storia di questo titolo proposto in chiave rivisitata e moderna, vedrà il Principe avere ancora una volta a che fare con il Pugnale del Tempo, un artefatto che gli permette di riavvolgere il tempo per compiere le missioni necessarie per salvare il regno dai pericoli che incombono.