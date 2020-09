Gears Tactics sarà uno dei giochi di lancio di Xbox Series X

Oltre al gioco di Splash Damage e The Coalition, anche Assassin’s Creed Valhalla e Tetris Effect: Connected faranno parte della line up della console next gen di Microsoft

Microsoft ha ufficialmente svelato che Xbox Series X sarà disponibile in tutti i negozi specializzati dal 10 novembre. Ora che anche il prezzo della console non è più un mistero (al lancio costerà 499,99 euro), rimane un solo dubbio: quale sarà la line up iniziale? Al momento non è ancora possibile dare una risposta esaustiva a questa domanda, ma nelle ultime ore sono stati svelati alcuni dei giochi che accompagneranno il lancio di Xbox Series X. Tre di questi sono Gears Tactics, Assassin’s Creed Valhalla e Tetris Effect: Connected.

Xbox - ©Getty