Surface Laptop 3, il compagno ideale di studio e lavoro

C’è un laptop che ci ha fatto compagnia durante i lunghi giorni passati a casa durante l’emergenza coronavirus: l’abbiamo usato moltissimo soprattutto per lavoro e siamo rimasti molto soddisfatti. È Surface Laptop 3 di Microsoft, presentato ufficialmente in Italia a fine ottobre. Arriva in due varianti: 13,5 e 15 pollici (noi abbiamo provato quello da 13).



La dotazione hardware



Al tatto il laptop risulta molto compatto: è interamente costruito in alluminio, leggero (pesa poco più di un chilo) e comodo da portare nello zaino. Ha una porta USB-A e un’utilissima porta USB-C che garantisce compatibilità con praticamente tutti gli accessori esterni. Peccato che le "entrate" siano solo due. Utile anche la presenza del jack da 3.5 pollici a cui collegare le cuffie (segnaliamo un’ottima compatibilità con le “normali” cuffie con filo e microfono, di quelle incluse nelle confezioni dei cellulari). A livello hardware il laptop che abbiamo testato ha un processore Intel Core i5 Quad Core di decima generazione, un hard-disk allo stato solido da 256 giga (espandibili) e 8 gigabyte di Ram (espandibile fino a 16).

Il comparto multimediale



Buona sia la telecamera anteriore HD (compatibile con il sistema Windows Hello che permette di loggarsi sul pc con il proprio volto, così come facciamo sui cellulari) così come l’audio in entrata (con altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio) e in uscita con due microfoni da studio far-field. Surface Laptop 3 è compatibile anche con il nuovo standard Wi-Fi 6.

La nostra prova



Tra le caratteristiche che più ci sono piaciute la modalità instant on e la velocità di accensione, una batteria che dura fino a 11 ore con la ricarica veloce, un trackpad grande e preciso. E poi nel nostro modello platino abbiamo trovato molto eleganti i poggiapolsi in alcantara. Utile anche lo schermo touch (anche se nella confezione ci saremmo aspettati, come altri competitor già fanno, di trovare un pennino, considerato che il pc ha il supporto della penna per Surface). Microsoft consiglia l’acquisto per la produttività della vita quotidiana, a chi utilizza applicazioni di Microsoft 365, a chi fruisce di film, serie tv e musica in streaming, a chi ama esplorare il web. Come dicevamo noi l’abbiamo usato anche per lavoro e ci siamo trovati molto bene., con la tastiera sempre comoda e precisa e senza il disturbo delle ventole.

Verdetto, prezzi e disponibilità



Abbiamo parlato già della mancanza del pennino; aggiungiamo anche che sarebbe stato utile un lettore di schede di memoria. Surface Laptop 3 è disponibile, oltre che nel colore platino-alcantara, nei colori nero metallizzato e platino metallizzato e arriva sul mercato con un prezzo di 1.169 euro per la versione da 13 pollici e 1.399 per la versione da 15.

Pro

Leggero, potente, ottima gestione della batteria

La versione platino e alcantara è molto elegante

Contro