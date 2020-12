Fifa 21, disponibile gratis l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X/S

In anticipo di un giorno, Electronic Arts ha pubblicato l’aggiornamento che permette di aggiornare alla next gen le versioni del gioco per PlayStation 4 e Xbox One. Sfruttando appieno le caratteristiche di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l’ultima incarnazione del simulatore calcistico diventerà più bella e fluida, grazie alla risoluzione in 4K e ai 60 fps. Inoltre, i caricamenti risulteranno molto più rapidi. I giocatori potranno trasferire senza problemi i progressi delle modalità FUT e Volta Football, ma non quelli della Carriera, che quindi dovrà essere ricominciata dall’inizio. L’update è gratuito per tutti coloro che possiedono una copia di Fifa 21 per PlayStation 4 o Xbox One. Resta esclusa dalle migliorie introdotte la versione per Pc del gioco.

Le caratteristiche della versione next gen di Fifa 21

approfondimento

eSport, NOW TV è main sponsor della maglia del team QLASH per Fifa 21

Sul proprio sito ufficiale, Electronic Arts spiega che la versione per PlayStation 5 di Fifa 21 sfrutta appieno tutte le potenzialità del nuovo controller DualSense. In particolare, il feedback aptico permette ai giocatori di vivere un’esperienza ancora più immersiva in fasi cruciali come i salvataggi sulla linea o le conclusioni deviate in rete dalla traversa. L’utente può avvertire l’impatto di tiri, passaggi e contrasti con il nuovo dispositivo che reagisce in maniera realistica a quanto accade in campo. Per la nuova versione di Fifa 21, Ea ha anche sviluppato un sistema d'interazione tra i giocatori ampliato, che applica la tecnologia d'animazione “Real Player” ai duelli per il possesso palla. Il giocatore può sperimentare la fisicità migliorata dei giocatori negli scontri per il possesso palla, sia in campo aperto sia sui calci piazzati, “con i giocatori che spingono, sgomitano e si strattonano in maniera ancora più reattiva rispetto a prima”, spiegano gli sviluppatori. Inoltre, per rendere l’esperienza più immersiva sono stati introdotti migliaia di cori reali, registrati in esclusiva nelle più importanti competizioni al mondo, comprese anche la Premier League, LaLiga Santander e la Bundesliga.