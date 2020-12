Ps5 disponibile in pre-order dal 3 dicembre su Euronics e Trony

A partire da oggi, giovedì 3 dicembre, Playstation 5 – la console di nuova generazione di Sony – torna disponibile per l’acquisto. Non quello diretto, ma in pre ordinazione. È possibile effettuare la prenotazione su alcuni store online dei principali negozi di elettronica. Nello specifico, dalla mattina del 3 dicembre ci si potrà aggiudicare Ps5 sul sito di Euronics e Trony. Da venerdì 4 dicembre si potrà acquistare online anche da quello di Unieuro. Le tempistiche dovrebbero permettere la consegna a casa già entro Natale. Le nuove scorte saranno comunque limitate ed è probabile che ancora una volta non sia possibile assorbire tutta la domanda, con la conseguenza che alcuni appassionati dovranno attendere qualche tempo prima di poter provare a casa propria la nuova piattaforma.