eSport, NOW TV è main sponsor della maglia del team QLASH per Fifa 21

NOW TV, il servizio in streaming targato Sky, ha stretto una partership con QLASH eSports, diventando la prima piattaforma OTT ad investire nel mondo eSport e sostenere l’evoluzione del gaming in Italia, dove gli appassionati sono circa 1,4 milioni, perlopiù di età compresa tra i 18 e i 34 anni. L’obiettivo di questa “alleanza” è catturare l’interesse del pubblico attraverso una delle passioni più trainanti della Gen Z e dei Minnennial. Grazie alla nuova partnership, NOW TV è diventato il main sponsor della maglia di QLASH che sarà rilasciata all’interno di Fifa .

Il torneo

Da oggi, lunedì 30 novembre, fino al 6 dicembre sarà possibile riscattare la maglia QLASH in edizione limitata da usare all’interno di Fifa Ultimate Team (FUT), la modalità più utilizzata di Fifa, che offre a ogni giocatore la possibilità di “creare” una squadra personalizzata e scartare pacchetti virtuali che celano al loro interno giocatori, magliette e stadi. Inoltre, sabato 5 dicembre inizierà un torneo. Le fasi di qualificazione si svolgeranno dal 5 al 16 dicembre e determineranno gli 8 finalisti (due per fase). Il vincitore della competizione diventerà il giocatore ufficiale NOWTVxQLASH. Il torneo sarà gestito direttamente nell’app di QLASH e le qualificazioni e le finali verranno trasmesse in streaming su Twitch.



La partnership

La nuova “alleanza” permetterà a NOW TV anche di avere un suo spazio all’interno della QLASH House, una delle più grandi case di gioco eSport del mondo. Sarà una speciale zona di streaming, dedicata a tutto ciò che riguarda gli eSport, con tanto di interviste ai giocatori e gaming live. Il servizio in streaming di Sky sta muovendo i primi passi in questo mondo tramite questa partnership realizzata grazie alla costante attenzione alle nuove tendenze del mercato di Wavemaker e alla consulenza specializzata di GroupM ESP – Entertainment & Sports Partnerships – business unit di GroupM dedicata allo Sport Marketing. Tra i protagonisti del progetto anche la concessionaria di pubblicità Abu Media, che tramite la sua unit di eSport, offre la possibilità di partnership con QLASH e altre realtà di questo settore.