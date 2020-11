Xbox Series X, la recensione della nuova potente console Microsoft

Un design elegante

La nuova console della casa di Redmond si presenta come una torre nera in grado di integrarsi con qualsiasi tipo di arredamento senza dare troppo nell’occhio, ma attirando quello degli esperti per il look minimal ma elegante, con la parte superiore traforata che lascia intravedere il colore verde del brand. Può anche essere disposta in orizzontale, ma la disposizione verticale è senza dubbio da preferire. Alla base della torre, posizionata sulla sua sinistra la fenditura quasi invisibile del lettore di dischi.

Pronti, partenza… viaaaaaaaaaaa

Una volta accesa e configurata (operazione resa ancora più agevole dalla app per smartphone), l’interfaccia grafica si presenta di agevole interpretazione anche per i neofiti. Ma quello che colpisce di più è la velocità nel caricamento dei giochi (anche con reti non esattamente performanti), la silenziosità (grazie alla grossa ventola contenuta all’interno) e la potenza del processore che rende i titoli testati quanto di più fluido e appagante mai provato davanti a un videogame. Si ha l’impressione di essere davanti insomma a qualcosa che rende ancora più “cool” i titoli più “cool” del momento, siano un semplice platform che un complesso Rpg in open world. Con Game Pass, poi, la parte più difficile è destreggiarsi tra la miriade di giochi che vengono proposti in abbonamento. Un ecosistema da cui è davvero complesso separarsi per dedicarsi al dovere e non al piacere videoludico. La funzione “Quick resume” poi consente di passare in maniera praticamente istantanea da un gioco all’altro, riprendendo dal punto esatto in cui ci si era interrotti e senza aspettare a volte caricamenti decisamente noiosi (ad esempio per titoli come Rdr2). La retrocompatibilità dei giochi permette poi sia di giocare con quelli per le console precedenti migliorati dalla potenza della macchina che di apprezzarne a pieno le potenzialità con quelli pensati e realizzati appositamente per lei (al momento un'offerta non ricchissima, ma che crescerà nei prossimi mesi).

Il controller

Per quanto riguarda il nuovo Xbox Wireless Controller, non ci sono rivoluzioni rispetti alle sue versioni precedenti, ma è stato migliorato e rifinito al meglio, bilanciato e alleggerito. Come da tradizione si alimenta con due pile presenti nella confezione.

I giochi

Abbiamo provato titoli “importanti” come Marvel’s Avengers e Whatchdog Legion e giochi più “leggeri” come The Touryst e Ori and the Will of the Wisps e la soddisfazione è stata la medesima, anche se i prodotti si connotano in maniera decisamente differente. La sensazione come dicevamo sopra è quella di essere inseriti in un sistema di gioco coerente che agevola i gusti differenti di ogni videogiocatore. La dashboard, come il controller, non si discosta molto dal passato, ma lega l’esperienza in maniera molto naturale e piacevole. Caratteristica che si apprezza particolarmente navigando nell’immenso catalogo di Gamepass. Ovviamente X Box Series X non è solo videogame, ma intrattenimento domestico a 360° con app di piattaforme Streaming (inclusa Sky Go), musica, film e programmi.

Caratteristiche e prezzo

Series X include una CPU 8 core Zen 2, in grado di fornire una potenza di calcolo 4 volte superiore rispetto a Xbox One, e racchiude 12 teraflop di GPU, con un livello di fedeltà visiva senza precedenti e una completa immersione con i giochi in 4K nativi e capacità fino a 8K. Abbinata alla memoria GDDR6 con la larghezza di banda più elevata di qualsiasi console di nuova generazione, Xbox Series X offre agli sviluppatori la possibilità di spingere al limite la loro creatività.

Prezzo: € 499,99