Fortnite, in arrivo l'aggiornamento 15.10: tutte le novità

Dopo aver fermato i server per permettere l’update, Epic Games ha confermato di aver abilitato il supporto alla modalità 120 fps all’interno del celebre battle royale, che sarà disponibile per i possessori di PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X

Il supporto per le console next gen

approfondimento

Fortnite, al via la beta del programma "Riavvia un amico"

Come è possibile leggere direttamente sul sito ufficiale e come raccontano nel dettaglio gli sviluppatori, con l'uscita dell’update v15.10 è stato aggiunto “il supporto a 120 FPS nelle modalità Battaglia reale/Creativa”, sia per quanto riguarda i possessori di PlayStation 5 sia per coloro che, invece, hanno optato per Xbox Series X|S. Tutte le novità saranno disponibili a partire dalla prossima settimana. “Per giocare in Battaglia reale/Creativa a 120 FPS su queste nuove piattaforme, vai alle impostazioni video di Fortnite e attiva ‘Modalità 120 FPS’”, dicono da Epic Games. Inoltre, al fine di ottenere prestazioni stabili a 120 FPS, “in questa modalità la risoluzione massima su Xbox Series X e su PlayStation 5 è stata abbassata da 4K a 1440p”. Ma non è tutto, perché anche le impostazioni delle ombre, la post-elaborazione e le distanze di streaming sono state leggermente ridotte, mentre “rimangono inalterate le nuvole volumetriche, l'illuminazione dei bordi e gli shader ad alta qualità”, indicano nel dettaglio tecnico, gli sviluppatori.

La specifiche per Xbox Series S

Per quanto riguarda, invece, i giocatori di Fortnite su Xbox Series S, per loro esiste la possibilità di attivare la "Modalità 120 FPS" ad una risoluzione di 1080p. “Se la modalità 120 FPS è disattivata, la risoluzione viene incrementata da 1080p a 1200p in tutte le modalità di gioco”, specifica ancora Epic Games. Quali le novità? “Nella modalità 120 FPS su Xbox Series S, la risoluzione delle ombre e altre impostazioni sono ridotte, e le nuvole volumetriche sono disattivate”, sottolineano ancora gli sviluppatori che, infine, con l’obiettivo di utilizzare la modalità 120 FPS, consigliano di “disporre di uno schermo che supporti una frequenza d'aggiornamento di 120Hz”. E, se si gioca su Xbox Series X|S, occorre assicurarsi che “i 120Hz siano attivati nelle impostazioni video della console”.

Le altre novità

Tra le altre novità previste dall’update di Fortnite, alcuni contenuti a tema natalizio che riguardano la modalità Salva il Mondo e che inaugurano l'avvio della Stagione di Mezz'inverno, così come segnala il portale di settore “Everyeye”. I contenuti in questione includono, ad esempio, il ritorno di Casa Base. Debuttano poi anche le Sfide Frostnite, con le quali sarà possibile ottenere la Pistola Spargizenzero. All’interno del negozio della modalità Battaglia Reale domineranno ugualmente contenuti a tema natalizio e, tra le novità in arrivo, ecco uno speciale Lama extra, riscattabile tra il 23 e 26 dicembre.