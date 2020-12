Fortnite, al via la beta del programma "Riavvia un amico"

Il programma

approfondimento

Ma come funziona, nel dettaglio, questa iniziativa legata a Fortnite? In sostanza, accedendo al portale relativo, si potrà selezionare un amico dall'elenco e invitarlo a giocare. “Ricorda: puoi selezionare un solo amico per il riavvio”, sottolineano gli sviluppatori. In seguito, si potranno effettuare partite con il proprio amico per sbloccare vari ranghi di ricompense e lo si potrà fare, nello specifico, dopo 1, 5, 10 e 20 partite giocate. Obiettivo, quello di ottenere ricompense di gioco, come “fantastici emoticon, brani per lobby, picconi e coperture! La Beta di Riavvia un amico, fanno sapere gli sviluppatori di Epic Games, sarà disponibile dal 14 dicembre 2020 alle 09:00 e durerà fino al 4 gennaio 2021 alle 09:00, ora italiana. Quali nel dettaglio i premi a disposizione? “I giocatori che invitano e gli amici selezionati potranno sbloccare ricompense giocando partite insieme agli amici riavviati. Le ricompense verranno consegnate sull'account entro sette giorni. Dopo aver giocato insieme, entrambi i giocatori riceveranno la stessa, fantastica, sorpresa!”, si legge sul sito del battle royale. Nello specifico, dopo una partita valevole per questo programma, si potrò sbloccare una emoticon riavvio, dopo 5 partite il brano per lobby “Cambio di tono”, dopo 10 partite il piccone “Artigli gemelli” e, infine, dopo 20 partite la copertura “Olografico”.

Le specifiche

Epic Games, spiegano ancora gli sviluppatori, per offrire un'esperienza ottimale a tutti i giocatori della Beta di Riavvia un amico, ha permesso la partecipazione limitatamente ai giocatori che rispettano specifici requisiti, ovvero “solo gli amici che non hanno giocato a Fortnite per 30 giorni o più potranno essere riavviati”. Come detto, per gli scopi di questo test, il programma sarà limitato ad un singolo amico "riavviato", ma se questa regola dovesse cambiare, i giocatori verranno prontamente aggiornati.