Fortnite, anticipazioni sull'evento di Natale da un trailer leakato

Il Natale è sempre più vicino e anche quest’anno Epic Games si sta preparando a introdurre in Fortnite il classico evento dedicato alla festività. Anche se la software house non si è ancora sbottonata ufficialmente su quel che i giocatori andranno a scoprire nelle prossime settimane, i dataminer sono riusciti a entrare in possesso di un video contenente alcune anticipazioni sui nuovi contenuti in arrivo. Dal filmato emerge che nel corso dell’evento dovrebbe essere introdotta una nuova modalità a tempo in cui tutte le armi presenti saranno leggendarie. Questa caratteristica andrà a cambiare un po’ il gameplay, poiché i giocatori non dovranno più preoccuparsi di trovare le armi più forti all’interno dei forzieri.

Gli altri contenuti in arrivo

Oltre alla nuova modalità a tempo, nel video è possibile notare anche la skin Snowmando, che, come suggerito anche dagli ultimi leak, potrebbe essere regalata agli utenti in vista del Natale. Da parte di Epic Games si tratterebbe di una scelta in linea con quanto fatto nel 2019, quando aveva regalato dodici oggetti durante le festività. Di questi, due erano dei costumi. Nel filmato è presente anche un personaggio vestito da bastoncino di zucchero: non è chiaro quale ruolo avrà, ma sembra probabile che si tratterà di un nuovo NPC. Anche la mappa potrebbe subire delle modifiche, andando a ospitare una zona innevata.



Disponibile la skin di Master Chief

Nel corso dei The Game Awards, Epic Games ha mostrato al pubblico due trailer dedicati ad altrettante collaborazioni con dei brand famosi. Nello specifico si tratta di Halo e The Walking Dead. La prima “alleanza” ha permesso l’arrivo nel negozio del gioco la skin di Master Chief, il protagonista della serie creata da Bungie. La collaborazione con The Walking Dead, invece, porterà nel gioco i personaggi Daryl Dixon e Michonne dal 16 dicembre. Al momento non è noto quali oggetti accompagneranno l’arrivo dei due “cacciatori di zombie”.