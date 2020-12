Fortnite con God of War, la skin di Kratos arriva nel Battle Royale

L’attesissima Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente realtà. Ma nonostante i videogiocatori di tutto il mondo si siano messi all’opera con il proprio pass battaglia, non si placa la curiosità di appassionati e leakers che vogliono scoprire quanto prima cosa Epic Games ha in serbo per loro nelle prossime settimane. Le ultime anticipazioni riportavano l’arrivo di Kratos su Fortnite, protagonista della celebre saga per Playstation God of War. Il 4 dicembre Epic Games, sul proprio blog, ha ufficializzato la sua presenza all’interno del Battle Royale e gli oggetti che sarà possibile acquistare.

La skin di Kratos nel Battle Royale

approfondimento

Playstation, Xbox e Switch: i videogiochi in uscita a dicembre

“Porta Kratos nella battaglia per salvare l'isola: la skin Kratos è ora disponibile nel negozio di articoli, sia singolarmente che nel pacchetto Kratos con il resto del set”, che comprende i leggendari oggetti con cui è solito combattere, scrivono dalla casa madre di Fortnite. Sarà possibile quindi ottenere il personaggio a suon di V-buck, la valuta del videogioco. Dopo la skin di The Mandalorian, personaggio dell’universo di Star Wars, un altro guerriero molto amato dai videogiocatori arriva su Fortnite per accrescere il suo apprezzamento tra gli utenti. Sempre in questi giorni, nuovi rumors hanno accostato Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 a un’altra saga di successo, questa volta targata Microsoft (quindi per pc e Xbox). Parliamo di Halo.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 5

Dopo l’evento finale con protagonista il divoratore di mondi Galactus, ultimo atto della Guerra per il Nexus che si è svolto lunedì 30 novembresi è aperrta la nuova stagione, la quinta, del celebre Battle Royale di Fortnite. “Unisciti all’Agente Jones e ai più grandi cacciatori di tutte le Realtà, come il Mandaloriano, in una caotica battaglia che segnerà il futuro dell’isola”. Così l’hanno presentata gli sviluppatori sul sito di Epic Game. E proprio il biondo agente è al centro del trailer, pubblicato anche su YouTube, che in un ambiente agitato in cui ci si appresta alla battaglia, è impegnato a localizzare i migliori cacciatori di tutte le Realtà. Uno di loro è Kratos.