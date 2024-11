AI ACT, pubblicate le prime linee guida per le aziende

È stata pubblicata la prima bozza del Codice di Condotta dell’Unione Europea che si applicherà alle aziende che producono modelli di intelligenza artificiale per “scopi generali”. Rientrano in questa categoria i modelli più potenti, come ChatGPT, Gemini e Copilot, sviluppati da aziende come OpenAI, Google e Microsoft. Sono modelli capaci di eseguire diversi compiti complessi e non sono sviluppati per ambiti specifici. Proprio per questa capacità di “adattarsi” a vari abiti vengono definiti AI “per scopi generali”.

L’Unione Europea ad agosto 2024 ha approvato l’AI Act, il primo regolamento sull’AI al mondo. La legge entrerà pienamente in vigore nel 2026 e la sua implementazione è legata alla stesura di una serie di linee guida. È qui che entra in gioco il Codice di Condotta europeo. Un documento a cui sono al lavoro diversi esperti nominati dall’Unione Europea che collaboreranno con figure legate allo sviluppo dell’AI, come aziende e membri della società civile.

La prima stesura del Codice di Condotta ha già identificato una serie di rischi ritenuti “sistemici”, ma ha anche illustrato le linee guida sul rispetto del diritto d’autore e aperto alla possibilità che le piccole medie imprese e le start-up possano godere di minori vincoli burocratici legati all’AI Act. Il Codice dovrà essere discusso e aggiornato in più fasi e al momento non è vincolante. Il documento finale dovrebbe essere pubblicato e presentato in una plenaria conclusiva del Parlamento Europeo a metà 2025.