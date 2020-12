Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, tutto pronto per l’evento di Galactus

“Era solo questione di tempo. Galactus sta arrivando sull’isola e le sorti dell'intera Realtà sono in bilico. Unisciti alla lotta definitiva contro Galactus nell'evento finale della Guerra per il Nexus, martedì primo dicembre alle 22 (ora italiana)”. Con queste parole, sul proprio blog, Epic Games, casa madre di Fortnite , presenta quello che dovrebbe essere il più grande evento mai realizzato sul celebre videogame. “Abbiamo adottato le misure necessarie perché il maggior numero di persone possa partecipare all'evento, ma consigliamo comunque di accedere a Fortnite almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'evento. La playlist dell'evento dovrebbe diventare accessibile 30 minuti prima dell'inizio” fanno sapere sempre fa Epic. Inoltre per poter partecipare sarà necessario aver scaricato l'aggiornamento 14.60.

Cosa accadrà?

Non ci sono informazioni ufficiali su cosa avverà durante questo evento dedicato all’arrivo del Divoratore di Mondi, con cui avrà ufficialmente fine l'era de la Guerra per il Nexus. E anche la stagione 4 di Fortnite, che si chiuderà in bellezza. Molti sono infatti convinti che dopo lo sbarco di Galactus sul videogame, in particolare nella Battaglia Reale, i server possano restare offline per qualche ora così da permettere ad Epic Games il lancio della stagione 5 di Fortnite, appunto in programma per domani, mercoledì 2 dicembre.

La crew di Fortnite

Insieme al Capitolo 2 – stagione 5 di Fortnite arriverà anche un’altra novità, ovvero la possibilità di entrare nella Crew di Fortnite. Si tratta di un abbonamento mensile al prezzo di 11,99 euro, che dà accesso a una serie di contenuti. Li spiega Epic Games, la casa madre del videogioco, in un comunicato. Intanto, "come membro della Crew di Fortnite, avrai sempre accesso al Pass battaglia della stagione in corso” (altrimenti da acquistare singolarmente). Inoltre, “1.000 V-buck ogni mese. Spendili per comprare i tuoi contenuti preferiti al Negozio oggetti!”. “E per finire un “un esclusivo Pacchetto Crew di Fortnite, un bundle con costumi sempre nuovi, riservati ai membri”. Il primo pacchetto, quello che uscirà il 2 dicembre, darà la possibilità di utilizzare la skin di Galaxia, piccone Lamacorno cosmico e il “mondo in frantumi” come “zainetto”.