Nasce la Crew di Fortnite, tutti i dettagli dell’abbonamento

Anche Fortnite , uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni sta provando a sfruttare l’uscita delle due console di nuova generazione Xbox Series X e Playstation 5. A partire dal 2 dicembre, insieme all’arrivo del capitolo 2 della stagione 5, sarà lanciata (anche in Italia) la Crew di Fortnite. Si tratta di un abbonamento unico mensile che permette di accedere a tutti i contenuti di Fortnite, il celebre videogame del tipo battle royale (ma con elementi da sparatutto in terza persona) che ha fatto molta presa sui giovani.

Ecco la Crew di Fortnite

Insieme al capitolo 2 – stagione 5 di Fortnite arriverà anche questa novità molto attesa da parte dei player più affezionati. Entrare nella Crew di Fortnite darà infatti diritto ad accedere, con un abbonamento mensile al prezzo di 11,99 euro, a una serie di contenuti. Li spiega Epic Games, la casa madre del videogioco, in un comunicato. Intanto, "come membro della Crew di Fortnite, avrai sempre accesso al Pass battaglia della stagione in corso” (altrimenti da acquistare singolarmente). Inoltre, “1.000 V-buck ogni mese. Spendili per comprare i tuoi contenuti preferiti al Negozio oggetti!”. “E per finire un “un esclusivo Pacchetto Crew di Fortnite, un bundle con costumi sempre nuovi, riservati ai membri”. Il primo pacchetto, quello che uscirà il 2 dicembre, darà la possibilità di utilizzare la skin di Galaxia, piccone Lamacorno cosmico e il “mondo in frantumi” come “zainetto”.

I primati di Fortnite

Nel corso degli anni Fortnite ha superato vari record. Qualche mese fa, per esempio, 27,7 milioni di utenti hanno seguito Astronomical, il tour virtuale del noto rapper statunitense Travis Scott. Più di recente, l’evento “Il dispositivo” è stato seguito da 20 milioni di persone. Inoltre, uno strumento presente sul sito MusicMagpie indica che grazie a Fortnite Epic Games guadagna circa tremila euro al minuto. Niente in confronto alla scoperta i giocatori di tutto il mondo, sommando le loro ore di gioco, hanno passato sul battle royale di Fortnite un tempo pari a 10,4 milioni di anni. Superando persino World of Warcraft.