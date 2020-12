Fortnite Capitolo 2 - Stagione 5, novità e trailer di "Punto Zero"

“Il Punto Zero è esposto, ma nessuno sfugge al Loop, nemmeno sul proprio orologio. Recluta i più grandi cacciatori di tutte le Realtà per impedire all'isola di cadere nel caos completo”. Con queste parole, apparse sui canali social ufficiali, Epic Games ha pubblicato il breve video trailer (1 minuto e 27 secondi) che conferma l’arrivo del Capitolo 2 - Stagione 5 per Fortnite , rivelandone i dettagli della trama.

Il Loop ed i cacciatori

Dopo l’evento finale con protagonista il divoratore di mondi Galactus, ultimo atto della Guerra per il Nexus che si è svolto ieri, martedì primo dicembre, alle 22 ora italiana, la nuova stagione del celebre battle royale sta per cominciare. “Unisciti all’Agente Jones e ai più grandi cacciatori di tutte le Realtà, come il Mandaloriano, in una caotica battaglia che segnerà il futuro dell’isola”, scrivono gli sviluppatori sul sito di Epic Games, per presentare le nuovissime vicende che riguarderanno il titolo. E proprio il biondo agente è al centro del trailer, pubblicato anche su YouTube, che in un ambiente agitato in cui ci si appresta alla battaglia, è impegnato a localizzare i migliori cacciatori di tutte le Realtà, prima di essere risucchiato in un buco nero che lo porta sull’isola di Fortnite, pronto ad affrontare gli eventi. “Nuovi cacciatori portano nuove località da oltre il Loop. Lotta per l’onore in un'antica arena, affina le tue tecniche di sopravvivenza nella giungla ed esplora le sabbie mobili cristalline che scorrono dal punto zero esposto”, spiegano ancora gli sviluppatori.

Alcune novità in arrivo

Quale sarà il ruolo del giocatore? E’ sempre Epic Games a dirlo, annunciando che in qualità di cacciatore, sarà dovere del player aiutare i personaggi dell’isola nella loro nuova e instabile realtà. “Accetta i loro incarichi e le loro taglie, reclutali come alleati e ottieni informazioni sui Dintorni. Non vuoi negoziare? Sfidali a duello e raccogli le ricompense”, è l’indicazione che viene data ai tantissimi fan di Fortnite nel mondo. Tra l’altro, dice sempre Epic Games, i nuovi personaggi accettano una sola forma di pagamento, ovvero i lingotti. Per guadagnarli, occorrerà completare incarichi e taglie, eliminando i giocatori oppure ancora trovando scorte segrete nascoste all’interno dell’isola. Inoltre, spendendo i lingotti, si potranno comprare nuove armi originali, aggiornamenti, informazioni utili, servizi e molto altro ancora. Tra le novità in arrivo, infatti, ci saranno nuovissime armi, che permetteranno di attaccare gli avversari in modi del tutto nuovi. “Scatena la tua furia ardente con il fucile pesante Soffio di Drago, passa dalla mischia alla distanza con il nuovo fucile di precisione Amban del Mandaloriano, segui il tuo bersaglio con il falco della notte”, raccontano gli sviluppatori, descrivendo alcuni dei nuovi oggetti di gioco. E non è tutto, perché “cacciatori e commercianti stanno anche lavorando per portare molte altre armi nel corso della stagione”.