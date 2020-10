Fortnite non tornerà su App Store: respinta la richiesta di Epic Games

Il gioco potrebbe tornare sui dispositivi iOS prima dell’udienza, fissata per il prossimo maggio, solo nel caso in cui la software house decidesse di rinunciare al sistema di pagamento pensato per evitare di pagare al colosso di Cupertino la tassa del 30% su ogni acquisto all’interno del gioco

Fortnite non tornerà sull’App Store, perlomeno non in tempi brevi. La richiesta di Epic Games di rimuovere il ban del gioco in attesa del processo è stata respinta da Yvonne Gonzalez Rogers, giudice federale di Oakland, in California. Fortnite potrebbe tornare sui dispositivi iOS prima dell’udienza, fissata per il prossimo maggio, solo nel caso in cui la software house decidesse di rinunciare al sistema di pagamento pensato per evitare di pagare ad Apple la tassa del 30% su ogni acquisto all’interno del gioco.