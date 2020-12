Fortnite, svelati i crossover con Halo e The Walking Dead

Durante i The Game Awards le sorprese non sono mancate, non tanto sul fronte delle premiazioni (bene o male tutti si aspettavano il trionfo di The Last of Us Parte 2 in più di una categoria), quanto su quello degli annunci. Tra Sephiroth che si unisce al corposo roster di Super Smash Bros. Ultimate e un primo teaser trailer del nuovo Mass Effect, durante l’evento c’è stato spazio anche per Fortnite, il popolarissimo battle royale di Epic Games. Tramite due trailer, la software house ha svelato agli appassionati due collaborazioni nuove di zecca: una con The Walking Dead e una con Halo.