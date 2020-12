Pes 2021, la versione Lite è disponibile per il download gratuito

“ eFootball Pes 2021 Lite è disponibile per il download gratuito su PS4, Xbox One e Steam, con retrocompatibilità disponibile anche su PS5 e Xbox Series X/S”. Con questo messaggio, postato sul canale ufficiale di Twitter , oltre ad un trailer pubblicato su YouTube , Konami ha annunciato che a partire da oggi, 7 dicembre, tutti i fan della celebre simulazione calcistica possono ottenere il season update, in versione però non completa, sulle proprie console o sui propri Pc, per dilettarsi con uno tra i videogiochi di calcio più apprezzati dalla community mondiale.

Come avviare il download

Non si tratta di una novità per gli appassionati di Pes, dato che Konami da qualche anno ormai affianca alla versione completa di eFootball Pes anche la versione Lite, totalmente gratuita per tutti i giocatori di console e Pc, che contiene al suo interno una parte dei contenuti presenti invece nella versione completa del titolo. Pes 2021, tra l’altro, è arrivato sul mercato lo scorso settembre in qualità di season update della versione 2020, rilasciato invece a settembre 2019 e contenente i dati più recenti dei giocatori e le rose attuali. Anche per questa stagione, dunque, l’azienda giapponese ha deciso di proseguire la tradizione, concedendo agli appassionati la possibilità di testate il gioco, senza alcun costo aggiuntivo. Come segnala anche il portale di settore Tom’s Hardware, il download di eFootball Pes 2021 Lite può essere avviato dagli utenti accedendo ai rispettivi store digitali relativi alle differenti piattaforme da gioco: dunque il Playstation Store per PS4, Xbox Store per Xbox One e su Steam per il gioco gratis in versione Pc. Questa versione di gioco permette ai giocatori di cimentarsi in differenti modalità, come Kickoff Offline, Partita Locale, Partita Co-op, Allenamento Abilità, myClub, eFootball, Matchday, oltre alla possibilità di accedere anche ai tornei online selezionati, mentre la modalità “modifica” è disponibile solo su PS4 e Pc.

La stagione 2020-21 di eFootbal League

Tra l’altro, proprio oggi, Konami ha comunicato l’inizio ufficiale dell’eFootbal League, un torneo di eSport, a cui possono partecipare sfidanti con qualunque livello di abilità, suddiviso in eFootball.Pro, un torneo per professionisti pensato per i migliori atleti di eSport, ed eFootball.Open, un evento amatoriale aperto a tutti. Come segnala l’azienda giapponese sul proprio sito, la stagione 2020-21 vedrà il ritorno di team prestigiosi come il Barcellona, il Manchester United, il Bayern Monaco, la Juventus, l’Arsenal, il Celtic, lo Schalke 04 e il Monaco. E, alla selezione di questi club si sono aggiunti anche la Roma e il Galatasaray, per la prima volta in eFootbal League. “Nel torneo eFootball.Pro dello scorso anno, gli sfidanti hanno rappresentato varie squadre di calcio europee, affrontandosi in un campionato tradizionale e in una coppa online. In totale, le partite di eFootball.Pro disputate hanno ricevuto 15 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo”, scrive Konami. “Anche eFootball.Open si è dimostrato un grande successo, con 1 milione e 440 mila partecipanti da ogni punto del globo”. Tra l’altro, segnala ancora Konami, all’interno di eFootball.Open, quest'anno, si potranno ottenere punti eFootball da scambiare con svariati bonus all'interno del gioco. Per conoscere tutti i dettagli sulle varie divisioni del campionato, si può accedere al sito dedicato.