Pes 2021, è possibile scaricare la quarta maglia della Juventus

Ecco come ottenere sul videogioco la maglia utilizzata in Juventus-Hellas Verona. Rosa, ispirata alla stagione 2015/16, è disegnata dal cantautore e produttore Pharrell Williams

“L’avete potuta ammirare nella gara di campionato Juventus vs Hellas Verona e da quella disputata dalle Women Juventus contro il Sassuolo. Ora potrete finalmente utilizzarla per giocare con la Juventus su eFootball Pes 2021”. In questo modo Konami annuncia l’arrivo sul videogioco della quarta maglia della squadra di Cristiano Ronaldo, di cui è Pes a detenere i diritti ufficiali. La casa madre del videogame lo ha comunicato con un video su Facebook.

Come avere la quarta maglia della Juventus su Pes 2021? approfondimento eFootball Pes 2021, licenza in esclusiva per la Nazionale e la serie B Una scelta, quella di Konami, studiata per permettere ai propri utenti di immergersi in un’esperienza ancora più realistica. Tutto quello che dovranno fare i videogiocatori di Pes per ottenere la particolare divisa da gioco sarà scaricare il kit a questo link, copiarlo su un drive esterno, ad esempio una chiavetta Usb e poi (utilizzando la modalità ‘Edit’) caricarlo sulla propria console di gioco.

La quarta maglia della Juventus su Pes 2021 - Konami

Un completo particolare La quarta maglia da gioco della Juventus, che rivisita l’iconica divisa da gioco rosa indossata dalla squadra torinese nella stagione 2015/16, ha fatto molto discutere appassionati e tifosi, che si sono divisi sui giudizi. Si tratta infatti di un indumento molto particolare realizzato attraverso la partnership col cantante, producer e imprenditore Pharrell Williams che di fatto ha disegnato ciò che compare nella maglia, come si può notare osservandola attentamente. È completamente rosa, con una striscia bianca e rosa scuro orizzontale e con il vecchio scudetto della Juventus, quello utilizzato fino al 2017.