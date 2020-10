eFootball Pes 2021, licenza in esclusiva per la Nazionale e la serie B

Su eFootball Pes 2021 , il season update della simulazione calcistica di Konami, arrivano due esclusive. La casa madre del videogioco ha annunciato oggi, martedì 27 settembre, di aver siglato un accordo con la Lega di Serie B , la seconda divisione del calcio professionistico italiano. Grazie a questa partnerhip sarà l’unico videogioco per PC e console a includere la licenza ufficiale della Serie B (Serie BKT). Un altro importante accordo con la Figc permette di includere in Pes 2021 la riproduzione ufficiale, “con la massima qualità possibile” scrive Konami, anche della Nazionale Italiana.

Le esclusive di Pes 2021

Le due partnership esclusive del videogame andranno a beneficio di tutte le versioni, sia per console che per Pc. Come detto, oltre alla Nazionale azzurra su eFootball Pes comparirà il nome ufficiale del campionato cadetto, “Serie BKT” e altri contenuti ufficiali tra cui il logo, il trofeo, il pallone ufficiale e le seguenti squadre: Pisa, Reggiana, Cittadella, Ascoli Calcio, Chievo Verona, Cosenza Calcio, Empoli, Frosinone, Vicenza, Pescara, Pordenone, Reggina, Spal, Monza, Cremonese, Lecce, Salernitana, Venezia, Virtus Entella. Alcune di queste (Chievo, Monza, Spal e Lecce) non sono presenti in esclusiva ma si trovano anche sul “rivale” Fifa 21.

Il commento di Konami

“Per Konami è sempre stata una priorità rappresentare il calcio italiano nel miglior modo possibile all’interno della serie eFootball Pes. La nostra partnership con la Serie BKT ne è l’ulteriore conferma. Pes 2021, grazie alle licenze esclusive della Juventus, della Roma e della Serie BKT - che vanno ad aggiungersi alle licenze ufficiali di altre 16 squadre di Serie A - è la scelta migliore per tutti gli appassionati” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment. “Siamo felici di aver rinnovato, anche per questa stagione, l’accordo di collaborazione con Konami che già lo scorso anno è stato accolto con molto entusiasmo tra gli appassionati del nostro campionato. L’inclusione della Serie BKT rappresenta un modo per dimostrare la nostra vicinanza ai tifosi in questo momento difficile che non consente di presenziare agli eventi calcistici” così Mauro Balata, presidente della Lega Serie B.