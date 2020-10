Pes 2021, la nuova stagione inizia anche su Android e iOS

Un tweet sul canale ufficiale, un video trailer su YouTube. Così Konami ha dato ufficialmente il via alla versione, un aggiornamento stagionale, di Pes 2021 anche per i dispositivi mobili di Android e iOS, dopo che il celebre titolo di simulazione calcistica è approdato, per la prima volta in assoluto, sotto forma di season update, anche su console e Pc.

I club più prestigiosi

“Con Pes 2021, abbiamo portato lo stesso gameplay presente su console e acclamato dalla critica che gli ha assegnato il premio di ‘Miglior gioco sportivo’ nel corso dell'E3 del 2019 e ne abbiamo distillato l'essenza per offrire la più autentica esperienza di calcio su. Con una partnership esclusiva con l'AS Roma, nuovi eventi in modalità matchday, aggiornamenti dedicati ai giocatori, ai club e ai campionati e molto altro ancora!”. Così, nello store di Apple dedicato ad eFootball PES 2021, gli sviluppatori di Konami presentano l’applicazione, che dovrà necessariamente essere aggiornata per poter usufruire di tutte le novità legate alla nuova stagione. Si potranno vivere sfide mozzafiato scegliendo anche i club di cui Konami ha acquisito la licenza ufficiale, tra cui il Barcellona, il ​​Manchester United, la Juventus, il Bayern Monaco e, come detto, anche del nuovo partner esclusivo, la Roma. Ci si potrà cimentare con le nuove aggiunte legate alla “Iconic Moment Series”, che consentiranno di rivivere e ricreare momenti ancora più magici dalle carriere delle attuali ed delle ex stelle del calcio, tra cui Beckham, Totti, Maradona, Gerrard, Batistuta, F. Torres e Rumenigge, solo per citarne alcuni.

Partite online e giocatori in risalto

Oltre alle competizioni offline, come di consueto, molte delle caratteristiche di titoli come Pes 2021 si sviluppano anche nella modalità online multiplayer, dove è possibile affrontare i propri amici o anche altri utenti provenienti da tutto il mondo, affinando le proprie abilità, in competizioni adrenaliniche come quelle della modalità “Matchday”. Tra l’altro, proprio per chi preferisce le sfide online, sarà possibile comporre le proprie rose attraverso i giocatori che si sono particolarmente distinti durante le partite reali del fine settimana e che appariranno all’interno del gioco come “giocatori in risalto”. Queste versioni speciali dei calciatori avranno ovviamente valutazioni aumentate e, in alcuni casi, abilità aggiuntive. I dati delle partite reali giocate in tutto il mondo vengono raccolti settimanalmente e implementati nel gioco tramite la funzione “Live Update”, per creare un'esperienza “più autentica”, spiega ancora Konami. Questi aggiornamenti, inoltre, influenzano vari aspetti del gioco, inclusi anche i punteggi legati alle condizioni dei giocatori stessi. Per scaricare e installare eFootball PES 2021, almeno sui dispositivi Apple, sono necessari circa 1,7 GB di spazio di archiviazione sul proprio dispositivo.