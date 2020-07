Pes 2022 su Ps5 e Xbox Series X. Per il 2021 solo un aggiornamento

Puntare tutto su eFootball Pes 2022, che in questo modo potrà sbarcare anche sulle console di nuova generazione, PlayStation e Xbox Series X. Questo però porterà una vera e propria rivoluzione nell’edizione 2021 di Pes: per la prima volta nella (lunga) storia della simulazione calcistica di Konami non si tratterà di un nuovo videogioco, ma di un aggiornamento del precedente. Negli store delle piattaforme di gioco sarà disponibile il nuovo pacchetto 2021, che andrà a sostituire l'edizione uscita a settembre 2019, con qualche miglioramento e nuovi dati su squadre e giocatori. Konami, che lo ha annunciato con un comunicato e un teaser trailer ha promesso un “convenientissimo prezzo anniversario” in vista del venticinquennale dal rilascio del primo Pes.

Il futuro della serie Pes

“Ora che l’industria dei videogiochi sta per assistere alla nascita di una nuova generazione di console - ha scritto Konami - siamo lieti di annunciare che siamo al lavoro su un titolo calcistico di nuova generazione, che mira a incarnare appieno il concetto chiave”. “Lo sviluppo di questo titolo (Pes 2022, ndr) sta avvenendo grazie a un aggiornamento del motore – prosegue la nota - che ci permetterà di stupirvi con sensazionali miglioramenti in tutte le aree di gioco. Preparatevi a modelli e animazioni dei giocatori ancora più realistici, effetti fisici potenziati, grafica fotorealistica e molto altro”. Ma, avverte l’azienda che sviluppa l’eterno rivale di Fifa, “ha reso necessario rallentare i nostri sforzi in altre aree di sviluppo. Di conseguenza, abbiamo preso la decisione di lanciare l'edizione Pes di quest'anno in veste semplificata, sotto forma di aggiornamento di stagione". Pes 2022 sarà testato verso la metà del prossimo anno e la data di rilascio è prevista nell’autunno/inverno 2021.

Le grandi escluse

Nel Dlc 2021 si potranno “allenare” tutti i club più prestigiosi, dal Bayer Monaco al Barcellona al Liverpool e si registra il ritorno della Juventus, che è partner esclusivo di Pes. Le brutte notizie sulla serie A, però, non mancano, visto che, né Milan, né Inter saranno presenti in versione ufficiale. Questo non avrà comunque alcuna influenza sui giocatori myClub acquisiti che potranno essere comunque utilizzati.