Playstation Now, ecco i giochi di dicembre 2020

Il servizio in abbonamento di Sony si arricchirà di nuovi titoli nel mese in corso, ovvero Horizon Zero Dawn, Stranded Deep e Broforce. Ma non solo perché a disposizione ci saranno anche Wreckfest: Drive Hard. Die Last, The Surge 2 e Darksiders III

Horizon Zero Dawn, Stranded Deep e Broforce: sono i tre giochi che si sono andati ad aggiungere al catalogo di PlayStation Now per il mese di dicembre 2020. Si tratta di un servizio di gioco in abbonamento che offre l'accesso a oltre 700 titoli e dedicato agli utenti che utilizzano le console di casa Sony . Con PS Now, è possibile riprodurre in streaming istantaneamente giochi per PS4, PS3 e PS2 su PS4 e Pc, oltre a scaricare centinaia di titoli per PS4 da giocare sulla propria console.

Leggendarie missioni e abilità di sopravvivenza

Come spiega Adam Michel, senior manager of game services content di Sony sul blog di casa Playstation, anche Wreckfest: Drive Hard. Die Last, The Surge 2 e Darksiders III si uniscono alla line-up dei titoli a disposizione degli utenti. In particolare, con Horizon Zero Dawn è possibile rivivere l’intera e leggendaria missione di Aloy, con l’obiettivo di “svelare i misteri di un mondo governato da Macchine letali e in cui l’umanità non è più la specie dominante”, spiega Sony. Aloy, che è stata allontanata dalla sua tribù, decide di intraprende un viaggio alla scoperta del suo passato e del suo destino, nel tentativo di fermare una catastrofe che minaccia il futuro. Si tratta di un gioco del genere Gdr d’azione in terza persona, in cui protagonisti sono anche gli attacchi tattici devastanti contro le Macchine, in un open world ricco di animali selvatici e di pericoli. In Stranded Deep ci si dovrà cimentare con le abilità di sopravvivenza in un’avventura ambientata, anche in caso, in un open world. La trama racconta una storia che parte dopo un misterioso incidente aereo, che catapulta il personaggio principale nell’immenso Oceano Pacifico, dove è praticamente bloccato. Senza nessun modo per chiamare i soccorsi, obiettivo sarà appunto quello di sopravvivere, esplorando la terraferma e i paesaggi sottomarini alla ricerca di materiali per creare gli strumenti, armi e i ripari. Infine, ecco Broforce, un platform cooperativo a scorrimento laterale dove si dovrà correre e sparare per eliminare le forze nemiche.

Tra motori, combattimenti e Cavalieri dell’Apocalisse

Oltre a questi tre titoli, Sony propone anche Wreckfest: Drive Hard. Die Last, disponibile fino a lunedì 31 maggio 2021, un gioco dedicato agli appassionati di motori dove sarà fondamentale sfrecciare a tutta velocità a bordo di auto rattoppate con l’obiettivo di potenziarle, migliorandone il look e rinforzandone la carrozzeria per sopravvivere agli scontri epici e agli scontri testa a testa che termineranno solo sulla linea del traguardo, in una serie di adrenaliniche corse competitive. Con The Surge 2 ci si muoverà nella spettrale Jericho City, in un Gdr d’azione in terza persona che prevede combattimenti senza esclusioni di colpi contro numerose e feroci minacce, con l’obiettivo di sopravvivere a tutta una serie di pericoli. Infine, Darksiders III. Nel titolo si vestiranno i panni di Furia, la più imprevedibile ed enigmatica dei Cavalieri dell’Apocalisse, nel suo viaggio per dare la caccia ed estirpare i Sette Peccati Capitali nascosti in una versione apocalittica della Terra.