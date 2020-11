Pokémon GO, annunciati gli eventi di dicembre

Mentre l’evento dedicato ai Guardiani dei laghi (Uxie, Mesprit e Azelf) si avvia alla conclusione, Niantic ha annunciato alcuni degli eventi che saranno introdotti in Pokémon GO nelle prossime settimane. Come noto, dicembre non è solo sinonimo di Natale, ma anche di basse temperature e, talvolta, ghiaccio e neve. Non stupisce, dunque, che Niantic abbia deciso di aprire il mese con uno dei mostriciattoli tascabili più legati al freddo. Kyurem, il Pokémon leggendario di tipo Drago/Ghiaccio, sarà presente nei raid a cinque stelle dalle 22:00 di martedì 1 dicembre alle 22:00 di venerdì 1 gennaio.

Mega Abomasnow sarà presente nei Mega Raid

Oltre a Kyurem, anche altri Pokémon ricopriranno un ruolo importante nelle prossime settimane. Per tutto dicembre, Lapras e Darumaka di Unima potranno essere incontrati durante le Ricerche sul Campo: gli allenatori che li cattureranno saranno ricompensati con dei punti esperienza bonus. Dal primo dicembre in poi, Mega Abomasnow prenderà il posto di Mega Blastoise all’interno dei Mega Raid. In questi ultimi giorni di novembre, l’evoluzione di Wartortle apparirà con maggiore frequenza, dando agli allenatori che non l’hanno ancora aggiunta alla propria collezione maggiori chance per catturarla.



I protagonisti dell’Ora del Pokémon in Primo Piano

Nel corso del prossimo mese, l’Ora del Pokémon in Primo Piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00 e sarà di volta in volta dedicata a un mostriciattolo tascabile di tipo Ghiaccio diverso. Le danze si apriranno il primo dicembre con Seel e con la possibilità di ottenere il doppio dei punti esperienza per l’evoluzione dei Pokémon. Martedì 8 dicembre, invece, sarà il turno di Swinub e i giocatori potranno guadagnare il doppio della polvere di stelle effettuando delle catture. Il mostriciattolo tascabile protagonista dell’Ora del Pokémon in Primo Piano del 15 dicembre non è ancora stato reso noto, ma si sa che la sua presenza consentirà di guadagnare il doppio delle caramelle per ogni Pokémon catturato. Il 22 dicembre sarà la volta di Snorunt, che permetterà di mettere le mani sul doppio delle caramelle trasferendo i Pokémon. Infine, martedì 29 dicembre toccherà a Snover essere sotto i riflettori: per tutta l’ora gli allenatori guadagneranno il doppio dei punti esperienza per l’evoluzione dei Pokémon.