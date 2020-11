Pokémon GO, annunciato l'evento "Leggende dei laghi"

Come suggerisce il suo nome, “Leggende dei laghi”, il prossimo evento di Pokémon GO sarà dedicato ai leggendari Uxie, Mesprit e Azelf, noti come Guardiani dei laghi. Dalle 22:00 di martedì 24 novembre alle 22:00 di lunedì 30 novembre i giocatori potranno trovare i tre Pokémon nei raid a cinque stelle. Nello stesso periodo, diventerà più facile incontrare Goldeen allo stato selvatico e all’interno delle uova da cinque chilometri. Gli allenatori più fortunati potranno anche imbattersi nella versione cromatica del mostriciattolo tascabile.