Pokémon Go, l’ultimo update aumenta la durata delle megaevoluzioni

Nelle ultime settimane i giocatori di Pokémon GO hanno iniziato a prendere confidenza con la meccanica della megaevoluzione, che consente di far assumere ad alcuni Pokémon delle forme alternative temporanee, caratterizzate da statistiche migliori e, talvolta, da una combinazione di tipi differente. Tramite l’ultimo aggiornamento dell’applicazione, Niantic ha introdotto alcune modifiche a questo elemento di gameplay. In particolare ha raddoppiato la durata della megaevoluzione, che è passata da quattro a otto ore, e ha aumentato la quantità massima di megaenergia che è possibile possedere, portandola da 999 a 2000 per ogni specie di Pokémon.

L’evento “Padronanza della cattura: spettro”

approfondimento

Pokémon GO, da ottobre non funzionerà più su alcuni smartphone

In questo momento, i Pokémon che possono beneficiare della megaevoluzione in Pokémon GO sono Venusaur, Charizard, Blastoise, Pidgeot, Beedrill e Houndoom. A questi sei presto si unirà anche Gengar, che sarà uno dei protagonisti dell’evento dedicato ai Pokémon di tipo Spettro, in programma per domenica 25 ottobre. In questa occasione, infatti, sarà possibile raccogliere megaenergia Gengar, necessaria per trasformare il Pokémon di tipo spettro nella sua megaevoluzione. Nel corso dell’evento, inoltre, sarà possibile imbattersi in Drifloon con maggiore frequenza. I più fortunati potranno anche incontrare la sua versione cromatica/shiny.



Il Community Day di Charmander

Oggi, sabato 17 ottobre, si svolge in Pokémon GO il Community Day dedicato a Charmender, uno degli storici starter della prima generazione. Per tutta la giornata gli allenatori possono incontrare con maggiore facilità il mostriciattolo tascabile di tipo fuoco allo stato selvatico. Inoltre, chi fa evolvere il proprio Charmeleon durante l’evento, o nelle due ore successive, potrà ottiene un Charizard con la mossa Dragospiro. Per l’occasione, l’Aroma dura ben 3 ore e al termine di ogni cattura è possibile ottenere una quantità triplicata di Polvere di stelle. Non mancano anche varie ricerche sul campo esclusive, il cui completamento consente di mettere le mani su ricompense di vario tipo, dalle Poké Ball alle caramelle rare.