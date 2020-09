Pokémon GO, da Halloween ai raid speciali: tutti gli eventi di ottobre

Si appresta ad essere un ottobre denso di eventi speciali, quello che gli sviluppatori di Niantic hanno annunciato sul sito di Pokemon GO , con tutta una serie di iniziative che per tutto il corso del mese coinvolgeranno gli appassionati del titolo. Tra Halloween, un evento a tema moda, raid leggendari e molto altro ancora.

La scoperta straordinaria

approfondimento

Pokémon GO, da ottobre non funzionerà più su alcuni smartphone

Si comincia alle 22 di giovedì 1 ottobre quando, fino alle 22 di domenica 1 novembre, “sarà possibile incontrare Shedninja, il Pokémon Cambiapelle, durante la scoperta straordinaria”, spiegano gli sviluppatori nel comunicato ufficiale. Quello di ottobre, dunque, sarà un mese di boss del raid leggendari sempre diversi, ogni settimana. In particolare, ecco il programma dettagliato diffuso da Niantic per il mese che sta per arrivare:

- Dalle 22 di venerdì 25 settembre 2020 alle 22 di venerdì 2 ottobre 2020, sarà possibile sfidare Zapdos nei raid a cinque stelle.

- Dalle 22 di venerdì 2 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 9 ottobre 2020, sarà possibile sfidare Moltres nei raid a cinque stelle.

- Dalle 22 di venerdì 9 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 23 ottobre 2020, sarà possibile sfidare Giratina nella sua Forma Originale nei raid a cinque stelle e, “con un po' di fortuna”, si potrà incontrarne anche uno cromatico. Inoltre, presto verranno diffusi i dettagli su uno speciale boss del raid che sarà possibile sfidare durante l’evento di Halloween!

I boss a cinque stelle

Non è tutto, anzi. Niantic spiega che ogni mercoledì di ottobre alle 18 (ora locale) si svolgerà l'evento ora dei raid con il boss del raid leggendario della settimana nei raid a cinque stelle. Ecco il programma nel dettaglio: martedì 6 ottobre il Pokémon in primo piano sarà Berretto Giramondo Pikachu e si potrà ottenere una quantità doppia di PE catturando Pokémon. Martedì 13 ottobre il Pokémon in primo piano sarà Berretto Originale Pikachu, con la possibilità di ottenere una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon. Quindi martedì 20 ottobre il Pokémon in primo piano sarà Shuppet e si acquisirà una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon. Infine, martedì 27 ottobre il Pokémon in primo piano sarà Duskull e in palio ci sarà una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon. Da segnare sul calendario anche la data di sabato 10 ottobre, quando dalle 8 alle 22 (ora locale), si potranno portare a termine “esclusive missioni di ricerca sul campo per incontrare Meowth, originario della regione di Kanto, Alola e Galar”, spiegano gli sviluppatori.

Halloween ed un evento a tema moda

Ci sono poi altri due momenti da non perdere. Il primo riguarda un’iniziativa legata alla collaborazione tra Longchamp e Pokémon, che si tramuterà in un evento a tema moda previsto dalle 17 di venerdì 2 ottobre fino alle 7 di sabato 9 ottobre. Poi, anche su Pokemon Go, l’attesa celebrazione di Halloween, da cui aspettattarsi “nuovi oggetti per avatar, una coppa a tema Halloween per la quarta stagione della Lega Lotte GO e l'evento annuale di Halloween”. Senza dimenticare che si svolgerà anche un evento per festeggiare l'anniversario di Niantic e il passaggio delle stagioni.